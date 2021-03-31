الجيش اليمني يقطع خطوط إمداد للحوثيين في تعز بعد تحرير مناطق واسعة

حرر الجيش اليمني يوم الأربعاء، مناطق واسعة غرب مدينة تعز، قاطعا خطوط الإمداد عن ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، العقيد عبدالباسط البحر: إن ”وحدات من قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الساعات الماضية من تحرير عدد من التباب والمرتفعات الحاكمة وقطع خطوط الإمداد للميليشيا في الجبهة الغربية بمديرية مقبنة“.

وأضاف البحر، وفق حساب المركز الإعلامي للجيش اليمني على ”تويتر“، أن ”من أبرز هذه المواقع تلة المطاحن، وسلسلة من التلال الصغيرة المجاورة باتجاه جبل العرف وباتجاه البرح“.

وأشار إلى أن ”إجمالي ما تم تحريره يقدر بأكثر من 4 كلم، تضاف إلى ما تم تحريره خلال الأيام الماضية ضمن العملية العسكرية التي انطلقت لفك الحصار الذي تفرضه الميليشيا الحوثية على مدينة تعز منذ أكثر من 5 سنوات“.

وأكد أن ”محافظة تعز على موعد مع التحرير والتطهير الكامل من ميليشيات الحوثي، وكسر الحصار الذي تفرضه على المدينة وفتح المعابر وجميع المنافذ المؤدية من وإلى تعز، ووضع حد لجرائمها اليومية ضد المدنيين“.

وقال المسؤول العسكري: إن ”قوات الجيش الوطني في المحور تسير وفق الخطط العسكرية المرسومة وتحقق المهام القتالية المطلوبة والمهام المباشرة واتجاهات الهجوم، في إطار المعركة الرامية لتحرير تعز بالكامل وفك الحصار المفروض على سكانها“.

وأضاف البحر أن ”هناك خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الانقلابية التي تعيش حالة من الانهيارات الكبيرة وحالات الفرار“.

وأكد أن ”العشرات من عناصر الميليشيا سقطوا بين قتيل وجريح إلى جانب تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية“.