السعودية تقدم منحة نفطية لليمن بقيمة 422 مليون دولار

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان،اليوم، مواصلة المملكة وقوفها مع الأشقاء في اليمن، والتخفيف من معاناة المواطنين بتقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وجاء ذلك خلال اتصال أجراه بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في اليمن، والتأييد الدولي للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي شامل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأكد الرئيس اليمني مجددًا دعم حكومته للمبادرة، وأشاد بحرص المملكة على تحقيق السلام الدائم في اليمن، وإرساء الأمن والاستقرار فيه.

وفي هذا الصدد، أكد ولي العهد السعودي مواصلة المملكة وقوفها مع الأشقاء في اليمن، والتخفيف من معاناة المواطنين بتقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار.

وثمَّن الرئيس اليمني هذا ”الدعم السخي“ من قِبل حكومة المملكة لدعم حكومته، والشعب اليمني، والتخفيف من معاناته.

واستعرض الجانبان مبادرة ”الشرق الأوسط الأخضر“ والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى مواجهة التحديات البيئية، وأبدى الرئيس اليمني ترحيبه بهذه المبادرة، ومساندة اليمن للجهود كافة التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.