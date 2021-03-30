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اليمن.. قتيل وجرحى في تفريق تظاهرة...
تاريخ النشر: 30 مارس 2021 11:43 GMT
تاريخ التحديث: 30 مارس 2021 13:10 GMT

اليمن.. قتيل وجرحى في تفريق تظاهرة بمنطقة ميفع حضرموت

قتل متظاهر وأصيب آخرون، الثلاثاء، إثر إطلاق رجال الأمن النار، ضد مسيرة تطالب بتوفير الكهرباء بمنطقة ميفع في حضرموت. وحسب بيان صحفي صادر عن مجلس الحراك الثوري

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المصدر: إرم نيوز

قتل متظاهر وأصيب آخرون، الثلاثاء، إثر إطلاق رجال الأمن النار، ضد مسيرة تطالب بتوفير الكهرباء بمنطقة ميفع في حضرموت.

وحسب بيان صحفي صادر عن مجلس الحراك الثوري بمديرية بروم ميفع، فإن ”الشاب عوض أحمد باخميس لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الإصابة البالغة بالرصاص الحي، فيما يتلقى آخرون العلاج بمستشفى ابن سينا بمدينة المكلا بعد نقلهم من منطقة ميفع .

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ووفقا لصحيفة ”عدن الغد“ المحلية، حمّل المجلس، محافظ حضرموت فرج البحسني، ”كامل المسؤولية عن عملية القتل المتعمد“ داعيا جماهير أبناء حضرموت إلى ”التضامن مع أبناء ميفع الذين تعرضوا لمجزرة دموية“.

ونشر المجلس أسماء الجرحى وهم: عبدالله أحمد عرفة باداكي، وعبدالقادر مبروك رمضان، وقاسم جمال السعدي، وناصر سعيد بارميل، وقاسم صالح عمر بارميل، وعبدالله جماع الميدعي، وعبدالله سعيد اللحجي، إضافة إلى وجدان يسلم باعومي.

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