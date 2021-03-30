وفاة قائد عسكري بارز موال للشرعية في اليمن بسبب كورونا

توفي، اليوم الثلاثاء، اللواء الركن عبدالله منصور الوليدي، قائد محور الغيظة، وقائد اللواء 123 مشاة في محافظة المهرة شرقي اليمن، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

واللواء الوليدي هو أحد أبرز القيادات العسكرية الموالية للشرعية في اليمن، وتنحدر أصوله من مديرية مودية بمحافظة أبين، فضلا عن كونه أحد مشائخ آل الوليد الحسني.

وتقلد الوليدي مناصب عسكرية مهمة منذ أكثر من 40 عاما، وانتقل للعمل في المهرة منذ أكثر من عقدين كقائد لمحور الغيظة، وكان من أوائل القيادات العسكرية المنضمة والمعلنة تأييدها للشرعية في أبريل 2015.

أصيب اللواء الوليدي بوعكات صحية عديدة خلال الفترة الماضية، ألزمته الفراش في منزله بمدينة عدن، وتمكن من مقاومتها والشفاء منها، ليعود على رأس مهامه في المهرة، لكن فيروس كورونا كان أشد عليه، إذ توفي اليوم، وهو في العقد السابع من عمره.