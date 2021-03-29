فريق التحقيق الأممي: الحوثيون شنوا الهجوم الدموي الذي استهدف مطار عدن

قال دبلوماسيان مطلعان الاثنين إن تحقيقا أجراه فريق من خبراء الأمم المتحدة خلص إلى أن الحوثيين في اليمن نفذوا هجوما في 30 ديسمبر كانون الأول على مطار عدن أسفر عن مقتل 22 على الأقل لدى وصول أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وقال الدبلوماسيان إن الخبراء قدموا تقريرهم إلى لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة باليمن خلال مشاورات خلف الأبواب المغلقة يوم الجمعة، لكن روسيا منعت نشره على نطاق أوسع. وطلب الدبلوماسيان عدم نشر اسميهما نظرا لحساسية الأمر.

ونفى الحوثيون المتحالفون مع إيران مسؤوليتهم عن الهجوم عندما حدث.

ولم يوضح الدبلوماسيان سبب منع روسيا نشر النتائج. ولم ترد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة على طلب التعقيب.

يأتي التقرير في وقت حساس بالنسبة للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إذ تضغط إدارته والأمم المتحدة على الحوثيين لقبول مبادرة للسلام تتضمن وقف إطلاق النار.

وأيدت السعودية والحكومة اليمنية المبادرة لكن الحوثيين يقولون إنها لا تقدم جديدا.

وردت ميليشيا الحوثي على المبادرة السعودية للسلام ووقف الحرب في اليمن، بتكثيف هجماتها بوساطة الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، لاستهداف الأعيان المدنية في المملكة، لا سيما المنشآت النفطية.

ورأى مسؤولون سعوديون في التصعيد الحوثي، ردا على المبادرة التي تقدمت بها المملكة، بالرفض والإمعان في الهجمات التي تستهدف الأعيان المدنية وتعرض حياة المدنيين للخطر.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قررت مراجعة تصنيف جماعة الحوثي الموالية لإيران، منظمة إرهابية، وهو ما تسبب بتكثيف الميليشيا الحوثية هجماتها الإرهابية ضد المدنيين في اليمن وجنوب السعودية.