وزير الخارجية اليمني: تصعيد ميليشيا الحوثي يؤكد ارتهانها لأجندة إيران‎

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، أن رد ميليشيا الحوثي على المبادرة السعودية، التي حظيت بدعم دولي واسع، عبر تصعيد الهجمات على المملكة، ”يؤكد مدى ارتهان تلك الميليشيات لأجندة إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة“.

وجدد بن مبارك، خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية، مشددا على ”حرص الحكومة على تحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات الأساسية“، بحسب وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

بدوره، أعرب المبعوث الأممي عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية من جهود السلام الرامية للوصول إلى تسوية شاملة لإنهاء الحرب في اليمن عن طريق التفاوض، مؤكدا مواصلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي يعانيها اليمنيون.

ووفقا للوكالة، ناقش الطرفان التطورات على الساحة اليمنية، وسبل إنجاح المبادرة السعودية، والجهود الدولية الرامية لإيقاف الحرب، وتحقيق السلام المستند إلى مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.