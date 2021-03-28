التحالف يعلن تدمير زورقين مفخخين يتبعان لميليشيا الحوثي في الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، فجر اليوم، تدمير زورقين مفخخين يتبعان لميليشيا الحوثي الموالية لإيران، قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة.

وقال التحالف إن ”الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة واستمرارها في تهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية“.

والجمعة الماضية، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة دون طيار، أطلقها الحوثيون قبل وصولها لمنطقة خميس مشيط جنوب السعودية.

وأكد التحالف، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، استمرار الميليشيا الحوثية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد على ”ضرورة اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية“.

وأعلنت ميليشيا الحوثي قبل يومين شنها هجوما بـ 18 طائرة مسيرة ملغومة على مواقع نفطية وعسكرية في السعودية.

وذكرت وزارة الطاقة السعودية أن محطة لتوزيع منتجات بترولية تعرضت لهجوم بمقذوف، مما أدى لنشوب حريق.‎

وتأتي هذه الهجمات، ردا على مبادرة أطلقتها السعودية لوقف الحرب في اليمن، والبدء بمحادثات سلام.

وقال مسؤولون سعوديون إن استمرار هجمات الحوثيين الإرهابية، تؤكد رفضهم للمبادرة.