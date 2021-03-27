"الانتقالي الجنوبي" يحذر من تحركات "مشبوهة" ضد عدن

حذّرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، من تحركات وصفتها بـ“المشبوهة“ تحاول استهداف أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وخلق الفوضى في أرجائها.

وأشارت الهيئة، في اجتماعها الدوري الذي عقد اليوم السبت في عدن، إلى ”تحركات مشبوهة تحاول استهداف أمن العاصمة عدن وخلق الفوضى، وكذا التسهيلات التي تقدمها الميليشيات الإخوانية لتمكين قوى الإرهاب من السيطرة على مواقع ومساحات حساسة على امتداد محافظتي أبين، وشبوة، ووادي حضرموت؛ للنيل من المجلس الانتقالي الجنوبي وإرادة شعب الجنوب وقواته المسلحة“.

وأكدت الهيئة أهمية رفع حالة الاستعداد واليقظة العالية، و“التنسيق الكامل مع قيادة التحالف العربي؛ لمواجهة المؤامرات، والأعمال الإجرامية التي تحاول تنفيذها عصابات الإرهاب والتنظيمات المتطرفة والخلايا النائمة، والقيام بما يلزم من إجراءات لضبط التجاوزات التي تمت في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة“.

وتطرق اجتماع الهيئة الرئاسية، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى أزمة الخدمات، وفي مقدمتها ”الصعوبات التي يعاني منها المواطنون في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، وفي مقدمتها استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وانعدام المشتقات النفطية، وعدم معالجة مستحقات ومرتبات العسكريين والمدنيين، وإقصاء الكوادر والقيادات الجنوبية من المؤسسات الأمنية والعسكرية“.

ودعت رئاسية الانتقالي الجنوبي الحكومة اليمنية إلى ”الإسراع في الاستجابة لمطالب المواطنين، التي يقف المجلس الانتقالي معها لعدالتها ومشروعيتها، وتوفير المتطلبات ولو بحدها الأدنى خلال هذه المرحلة، بما يضمن تخفيف المعاناة عنهم قبل دخول شهر رمضان المبارك“.