مقتل الوائلي.. خسارة كبيرة للجيش اليمني في مأرب

تلقت قوات الجيش اليمني، مساء أمس الجمعة، ضربة قوية بمقتل قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء الركن، أمين الوائلي، في معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثيين، غربي محافظة مأرب، التي تشهد هجوما متواصلا من قبل الحوثيين، منذ قرابة الشهرين.

ووفقا لمصادر عسكرية يمنية تحدثت لـ“إرم نيوز“، فإن اللواء الركن، الوائلي، جاء برفقة قوات عسكرية من محافظة الجوف المتاخمة لمأرب من جهة الشرق، قبل أقل من شهر؛ لقيادة جبهة ”الكسارة“ بمديرية صرواح، غربي مأرب، وقتل مساء أمس في مواجهات عنيفة اندلعت، بعد تصدي قوات الجيش لهجوم من قبل ميليشيات الحوثيين.

ويعدّ اللواء الركن، أمين الوائلي، أكبر قيادات الجيش اليمني رتبة، الذين قتلوا خلال مواجهات القوات الحكومية ضد ميليشيات الحوثيين في محافظة مأرب، منذ اندلاع الحرب اليمنية.

وسبق أن نجا قائد المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، أكثر من مرة، إحداها كانت في أبريل/ نيسان من العام 2017، خلال قصف صاروخي لميليشيات الحوثيين على مبنى السلطة الحكومية في مركز محافظة الجوف.

وينحدر الوائلي، وهو أب لـ11 ولدا، من محافظة ذمار، وسط البلاد، التي ولد فيها عام 1962، ولديه شهادة الماجستير في العلوم العسكرية من الكلية الحربية بالعراق.

وتدرج الوائلي، في قيادة عدد من المناصب العسكرية لدى قوات الجيش اليمني وقوات الحرس الجمهوري، ويعتبر أحد القيادات العسكرية التي شكلت النواة الأولى للجيش اليمني بعد انقلاب ميليشيات الحوثيين على الحكومة الشرعية في العام 2014، كما أنه من أولى القيادات العسكرية التي انضمت للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، في 2011.

ولم تعلن السلطات اليمنية حتى الآن، بشكل رسمي، عن نبأ مقتل اللواء الركن، أمين الوائلي في مواجهات الساعات الماضية، ضد ميليشيات الحوثيين، غربي مأرب.