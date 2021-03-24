مصدران: التحالف العربي يسمح لـ 4 سفن وقود بدخول ميناء الحديدة

سمح التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأربعاء، لأربع سفن وقود بالرسو في ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر، وفق ما نقلت وكالة ”رويترز“ عن مصدرين مطلعين.

وذكر المصدران، أن التحالف منح الإذن لأربع سفن منها سفينتان تحملان ما مجموعه 45 ألف طن من زيت الغاز، وسفينة تحمل 5000 طن من غاز البترول المسال وناقلة رابعة حمولتها 22700 طن من زيت الوقود.

وقال ناصر شريف، نائب وزير النقل في الحكومة اليمنية على ”تويتر“، إنه ”سُمِح لعدد من سفن النفط بدخول ميناء الحديدة لتخفيف حدة الوضع الإنساني“. لكنه لم يُدل بمزيد من التفاصيل.

وحتى صباح اليوم الأربعاء، لم تكن السفن الأربع بدأت في التحرك صوب ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وطرحت السعودية، التي تقود التحالف العربي، قبل يومين مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح بدخول واردات الوقود والغذاء عبر ميناء الحديدة.