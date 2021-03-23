الحكومة اليمنية تعلن "الطوارئ الصحية" لمواجهة موجة "كورونا" الثانية

أعلنت الحكومة اليمنية، حالة الطوارئ الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مع ارتفاع حالات الإصابة في الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وقيدت الحرب المستمرة في اليمن منذ ست سنوات، إجراء الفحوص وتسجيل حالات كورونا، لكن أعداد الإصابات المؤكدة ارتفعت سريعا منذ منتصف فبراير/ شباط، بعد أن كانت مستقرة منذ سبتمبر/ أيلول، عند اثنين فقط يوميا.

وسجلت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن لمواجهة وباء كورونا، أمس الإثنين 98 إصابة مؤكدة و168 حالة مشتبها فيها.

وقالت منظمة أوكسفام للإغاثة، اليوم الثلاثاء، إن الموجة الثانية تدفع البلاد باتجاه نقطة تحول، مع اقترابها من الدخول في مجاعة وتزايد المشردين بسبب احتدام القتال.

وأضافت أوكسفام ”تشير البيانات إلى ارتفاع حاد في أعداد الذين يُنقلون إلى منشآت الرعاية الصحية ويعانون من أعراض خطيرة“.

وقال محسن صديقي مدير مكتب أوكسفام في اليمن ”في ظل قلة عدد الفحوص، لا يمكننا تحديد الحجم الحقيقي للمشكلة، لكننا نعلم أن كورونا ينتشر بسرعة. أسمع يوميا، عن أشخاص توفوا بأعراض تشبه الإصابة بكورونا دون تلقي الرعاية الطبية“.

واليمن منقسم بين الحكومة التي تتخذ من الجنوب مقرا الآن، وجماعة الحوثي التي أطاحت بها من السلطة في العاصمة صنعاء بالشمال.

ولا تتوقع حكومة اليمن تلقي أول شحنة من 2.3 مليون جرعة لقاح عبر برنامج كوفاكس العالمي قبل نهاية مارس/ آذار، وسجلت أكثر من 3500 حالة إصابة بالفيروس و 770 وفاة حتى الآن.

وهونت سلطات الحوثيين من شأن تفشي فيروس كورونا في مناطقها.

ولم تعلن عن أي أرقام منذ مايو/ أيار، عندما أبلغت عن أربع حالات إصابة وحالة وفاة واحدة، لكن وزير النقل التابع لجماعة الحوثي توفي يوم الأحد، بسبب مضاعفات الفيروس.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن لمواجهة وباء كورونا، حالة الطوارئ في وقت متأخر أمس الإثنين، عندما أمرت أيضا المراكز الصحية برفع استعداداتها وإغلاق قاعات الأفراح، وتقليص ساعات العمل بالمراكز التجارية والأسواق، وإغلاق المساجد خارج أوقات الصلاة.