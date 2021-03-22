الحكومة اليمنية ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في البلاد

رحبت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الإثنين، بالمبادرة التي طرحتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في البلاد.

وقالت الخارجية اليمنية في بيان، إن المبادرة السعودية جاءت ”استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، في الوقت الذي يقود فيه الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ملاحم بطولية، محققا انتصارات في مختلف جبهات القتال التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، في مأرب وتعز وحجة والجوف والبيضاء والضالع“.

وشددت على أن مبادرة المملكة تعد ”اختبارا حقيقيا لمدى رغبة الميليشيات المدعومة من إيران بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي“.

وذكر البيان، ”بأن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة، وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء، ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين“.

وخلصت الخارجية اليمنية في بيانها إلى التأكيد على أن مضامين المبادرة السعودية الجديدة، ”تتماشى مع الموقف الذي عبرت عنه حكومة الجمهورية اليمنية مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض، حرصا منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني“.