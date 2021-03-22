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جماعة الحوثي تبدي موقفا "ضبابيا" تج...
تاريخ النشر: 22 مارس 2021 15:19 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 16:40 GMT

جماعة الحوثي تبدي موقفا "ضبابيا" تجاه المبادرة السعودية

أبدت حركة الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الإثنين، موقفا ضبابيا من المبادرة السعودية الجديدة لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ ست سنوات. ولم تقل الحركة الحوثية

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المصدر: رويترز

أبدت حركة الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الإثنين، موقفا ضبابيا من المبادرة السعودية الجديدة لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ ست سنوات.

ولم تقل الحركة الحوثية إنها ترفض المبادرة، وإن ألمح محمد عبدالسلام، كبير المفاوضين الحوثيين، إلى أنها ”لا تتضمن شيئا جديدا“.

لكنه مع ذلك، قال إن الحركة ”ستواصل المحادثات مع الرياض ومسقط وواشنطن؛ في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام“.

وقال عبدالسلام لرويترز: ”إن فتح المطارات والموانئ حق إنساني، ويجب ألا يستخدم كأداة ضغط“، على حد قوله.

 

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