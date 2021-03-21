وفاة اللواء الحوثي زكريا الشامي

تناقلت حسابات ووسائل إعلام موالية للحوثيين نبأ وفاة وزير النقل في حكومة مليشيا الحوثي ورئيس هيئة الأركان السابق في الجماعة اللواء زكريا الشامي نجل أحد أهم القيادات الحوثية يحيى الشامي الذي يوصف بأنه القائد العسكري الفعلي للميليشيات المدعومة من إيران.

ولم تكشف وسائل الإعلام الحوثية أي تفاصيل بشأن ظروف وملابسات وفاة اللواء زكريا الشامي وسط تضارب في الروايات حيث أشارت بعض المصادر إنه توفي جراء الإصابة بكورونا.

بينما ذهب بعد النشطاء اليمنيين إلى اعتبار وفاته جزءا من التصفيات الداخلية بين الحوثيين، وهو ما لم يتسن على الفور التأكد من صحته من مصادر مستقلة.

وكتب الصحفي اليمني سام الغباري: ”هل يثأر يحيى الشامي لمقتل ابنه زكريا على أيدي الخوثيين ؟ المعلومات تؤكد أن صراع النفوذ بين ما يسمى ”هواشم المنطقة الوسطى“ بزعامة يحيى الشامي و ”هواشم صعدة وهم جناح إيرلو“، تطور اليوم بتصفية ”زكريا“ لن يسكت ”يحيى الشامي“ وهذا الوقت المناسب الذي يثبت فيه الهواشم أنهم يرفضون #الحوثي”.

هل يثأر يحيى الشامي لمقتل ابنه زكريا على أيدي الخوثيين ؟

المعلومات تؤكد أن صراع النفوذ بين ما يسمى "هواشم المنطقة الوسطى" بزعامة يحيى الشامي و "هواشم صعدة وهم جناح إيرلو"، تطور اليوم بتصفية "زكريا"

لن يسكت "يحيى الشامي" وهذا الوقت المناسب الذي يثبت فيه الهواشم أنهم يرفضون #الخوثي — سام الغُباري – 𐩪𐩱𐩣|𐩱𐩡𐩶𐩨𐩱𐩧𐩺 (@SAlghobari) March 21, 2021

في المقابلأشارت حسابات موالية للحوثيين إلى أن الشامي توفي بعد صراع مع المرض.

انتقل إلى رحمة الله تعالى الاخ العزيز / زكريا يحيى الشامي وزير النقل بعد معاناة مع المرض

تغمده الله بواسع الرحمة والغفران , واسكنه فسيح جناته.

تعازينا لأهله ومحبيه

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/Y6W9yxPGr5 — HadiBaider (@BaiderHadi) March 21, 2021

وحل اللواء زكريا الشامي في المرتبة الرابعة بقائمة تضم 40 اسماً من المطلوبين للتحالف العربي.

وخصصت مكافاة 20 مليون دولار كمكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات تسهم بالقبض على اللواء زكريا الشامي.