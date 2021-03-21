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وفاة اللواء الحوثي زكريا الشامي
تاريخ النشر: 21 مارس 2021 11:16 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2021 12:02 GMT

وفاة اللواء الحوثي زكريا الشامي

تناقلت حسابات ووسائل إعلام موالية للحوثيين نبأ وفاة وزير النقل في حكومة مليشيا الحوثي ورئيس هيئة الأركان السابق في الجماعة اللواء زكريا الشامي نجل أحد أهم

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المصدر: إرم نيوز

تناقلت حسابات ووسائل إعلام موالية للحوثيين نبأ وفاة وزير النقل في حكومة مليشيا الحوثي ورئيس هيئة الأركان السابق في الجماعة اللواء زكريا الشامي نجل أحد أهم القيادات الحوثية يحيى الشامي الذي يوصف بأنه القائد العسكري الفعلي للميليشيات المدعومة من إيران.

ولم تكشف وسائل الإعلام الحوثية أي تفاصيل بشأن ظروف وملابسات وفاة اللواء زكريا الشامي وسط تضارب في الروايات حيث أشارت بعض المصادر إنه توفي جراء الإصابة بكورونا.

بينما ذهب بعد النشطاء اليمنيين إلى اعتبار وفاته جزءا من التصفيات الداخلية بين الحوثيين، وهو ما لم يتسن على الفور التأكد من صحته من مصادر مستقلة.

وكتب الصحفي اليمني سام الغباري: ”هل يثأر يحيى الشامي لمقتل ابنه زكريا على أيدي الخوثيين ؟ المعلومات تؤكد أن صراع النفوذ بين ما يسمى ”هواشم المنطقة الوسطى“ بزعامة يحيى الشامي و ”هواشم صعدة وهم جناح إيرلو“، تطور اليوم بتصفية ”زكريا“ لن يسكت ”يحيى الشامي“ وهذا الوقت المناسب الذي يثبت فيه الهواشم أنهم يرفضون #الحوثي”.

في المقابلأشارت حسابات موالية للحوثيين إلى أن الشامي توفي بعد صراع مع المرض.

 

وحل اللواء زكريا الشامي في المرتبة الرابعة بقائمة تضم 40 اسماً من المطلوبين للتحالف العربي.

وخصصت مكافاة 20 مليون دولار كمكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات تسهم بالقبض على اللواء زكريا الشامي.

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