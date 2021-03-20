الزبيدي: ندعم استئناف وإكمال تنفيذ ما تبقى من بنود "اتفاق الرياض".. وقررنا استعادة الجنوب من خاطفيه‎

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اللواء عيدروس الزُبيدي اليوم السبت، دعمه لاستئناف وإكمال تنفيذ ما تبقى من بنود ”اتفاق الرياض“. مشددا على أنهم قرروا ”استعادة الوطن الجنوبي من خاطفيه“.

وقال الزبيدي، في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي، خلال الاجتماع الاستثنائي لأعضاء الجمعية الوطنية في حضرموت ”ندعم الدعوة لاستئناف وإكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض“.

وأكد على ضرورة ”مواجهة بؤر الفوضى والتصدي لمساعي المتنفذين والقوى التخريبية الساعية لإعاقة استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، التي باتت تمارس سلطاتها منفصلة كليا عن سلطة الحكومة في العاصمة عدن، رافضة تنفيذ عملية نقل القوات العسكرية الموجودة في شبوة ووادي حضرموت والمهرة إلى جبهات التصدي للحوثيين، وفق ما نص عليه الاتفاق، رغم حاجة الجبهات المشتعلة إليها، والأهم حق أبناء حضرموت وشبوة والمهرة في إدارة وحماية مناطقهم دون غيرهم، وهذا ما يجب أن نسعى لتحقيقه جميعا“.‎

وشدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، على أن شعب الجنوب ”سيظل سيّدًا على أرضه يبنيها ويدافع عنها صفاً واحداً من المهرة إلى باب المندب“؛ مضيفا ”قررنا استعادة الوطن الجنوبي من خاطفيه، وسنمضي قُدُمًا متمسكين بثوابت القضية وطموح الشعب وآماله وأهدافه“.

وأضاف أن ”ما يحدث في وادي حضرموت وشبوة في ظل سطوة قوى إرهابية على تلك المناطق، يستهدف شعبنا بعمليات القتل والقهر والاضطهاد“.

وأعاد الزبيدي التأكيد على أن ”صبر شعب الجنوب، لن يطول في ظل استمرار هذا العبث غير المشروع، والمتمثل في نهج البسط على الأرض ونهب ثروات هذا الشعب ومقدراته، واستمرار حرمانه منها، وتسخيرها لتعزيز ترسانة أسلحتهم التي توجه لقتل أبناء الجنوب، ودعم وصناعة الإرهاب، وتهديد المدنيين في صورة واضحة من صور الاحتلال العسكري“.

ووقع اتفاق الرياض في الـ5 من تشرين الثاني نوفمبر 2019، وهو اتفاق مصالحة جرى بوساطة سعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.