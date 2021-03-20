"الانتقالي" يطالب بدعم الأجهزة الأمنية الجنوبية لمحاربة الإرهاب

طالبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم السبت، خلال اجتماعها الدوري، دول التحالف العربي والمجتمع الدولي بدعم الأجهزة الأمنية الجنوبية لإعادة التموضع ومواصلة جهودها لـ“اجتثاث الإرهاب في مناطق سيطرة الإخوان بأبين، وشبوة، ووادي حضرموت“.

وجددت الهيئة، في بيان، التأكيد على ”ضرورة إيقاف أعمال القمع التي تقوم بها ميليشيات الإخوان والداعمون لها من الإرهابيين ضد أبناء وادي حضرموت ومحافظة شبوة“، لافتة إلى أن ”هذه الأعمال لن تُثني الجنوب وشعبه الصابر عن مواصلة النضال من أجل تحقيق أهدافه الحالية والمستقبلية“.

وعقدت الهيئة اجتماعها برئاسة الدكتور ناصر الخُبجي القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، وبحضور وزراء المجلس في حكومة المناصفة، ومدير مكتب رئيس المجلس، بهدف الوقوف على التطورات والأحداث التي شهدتها البلاد، وفي مقدمتها محاولة اغتيال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، والهجمات على عدد من نقاط الحزام الأمني في كلٍ من أحور، والوضيع، ومودية بمحافظة أبين.

ودعت هيئة الرئاسة التحالف العربي إلى ”التحقيق في تلك الأعمال الإجرامية واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن الجناة“، كما شددت على ضرورة استكمال التحقيقات في التجاوزات التي تمت خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة عدن ومحيط قصر معاشيق.