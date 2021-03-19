وزير الصحة اليمني يعلن نفاد الأكسجين وامتلاء غرف عزل مصابي كورونا

أعلن وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، يوم الجمعة، نفاد أسطوانات الأكسجين وأجهزة العناية في المستشفيات.

وأشار بحيبح إلى أن ”غرف العناية في مراكز العزل للمصابين بوباء كورونا وصلت طاقتها الاستيعابية القصوى“.

ودعا على ”تويتر“ ”المواطنين اليمنيين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب الزحام ولبس الكمامات، والابتعاد عن المرضى المشتبهين بحالات كورونا، وليس زيارتهم والجلوس عندهم“.

ووصل إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى أكثر من 3 آلاف، إلى جانب 733 حالة وفاة، منذ ظهور الوباء في اليمن.

وبدأت الموجة الثانية من الوباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بالظهور منذ أسابيع، دون أن تتخذ السلطات أي إجراءات للإغلاق والحظر كالتي صاحبت ظهور الموجة الأولى العام الماضي.

وقالت مصادر طبية في عدن لـ“إرم نيوز“: إن حالات الإصابة في الموجة الثانية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وحدها تفوق المئات، منذ بدء ظهور الموجة الثانية، بمعدلات مرتفعة عن انتشار الموجة الأولى التي تزامنت معها جملة من الإجراءات الاحترازية الحكومية.

وأشارت المصادر إلى أن ”مسحة الـ PCR لتشخيص حالات الإصابة بالوباء لا تجري إلا لجزء يسير من الحالات المشتبه إصابتها بكورونا، في حين أن مئات الحالات الأخرى لا يتم فحصها بهذه المسحة، وهو ما يظهر أرقام الإصابة المؤكدة غير كبيرة“.