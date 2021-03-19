الجيش اليمني يعلن مقتل قيادات حوثية في مأرب‎ بقصف للتحالف (فيديو)

أعلن الجيش اليمني، مساء اليوم الجمعة، أن مقاتلات التحالف العربي المساند للحكومة الشرعية، استهدفت اجتماعًا لقيادات حوثية غرب محافظة مأرب، ما أدى لمقتل جميع المشاركين فيه.

وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، على ”تويتر“، إن معارك عنيفة اندلعت خلال الـ35 ساعة الماضية، على جبهتي ”الكسارة“ و“هيلان“، في مديرية صرواح، غرب مأرب، إثر كسر الجيش والمقاومة الشعبية لعدد من هجمات ميليشيات الحوثيين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 83 من الحوثيين، وعشرات الجرحى.

وأشار المركز، إلى أن“كثيرًا من جثث أفراد الميليشيات ما تزال متناثرة على الجبال وفي الشعاب“. كما أكد أن مدفعية الجيش دمّرت آليات وأطقمًا تابعة للحوثيين في مواقع متفرقة.

ولفت إلى غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، على عربات عسكرية تابعة للحوثيين، كانت تحمل تعزيزات، غرب ”هيلان“، وعربات أخرى مدرعة على جبهة ”الكسارة“.

وذكر المركز أن إحدى الغارات الجوية،“استهدفت اجتماعًا لقيادات حوثية، وأسفرت عن مصرع المشاركين فيه جميعًا“، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وفي الأجزاء الشمالية من مأرب، أكد الموقع الرسمي التابع للجيش اليمني، أن قواته تمكنت من التصدي لهجوم شنته ميليشيات الحوثيين على مواقع عسكرية شرق منطقة ”محزام“ في مديرية مدغل.

وقال الموقع، إن“معركة التصدي لهذا الهجوم استمرت إلى ساعات، وانتهت بمقتل ما يقارب من 30 عنصرًا من عناصر ميليشيات الحوثيين، وإصابة آخرين“.

وأشار إلى أن قوات الجيش“أسرت عددًا من الحوثيين، في حين استهدفت الطائرات التابعة للتحالف العربي عددًا من مواقع تجمع الحوثيين، وتعزيزاتهم، ومرابض المدفعية التابعة لهم، في مناطق مختلفة من مدغل، وكبَّدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد“.

وكانت مصادر عسكرية يمنية، أكدت لـ“إرم نيوز“ في وقت سابق، الجمعة، أن ميليشيات الحوثيين أحرزت تقدمًا طفيفًا، مكنها من السيطرة على جزء من سلسلة ”جبل هيلان“ الإستراتيجية، في مديرية صرواح، غرب مأرب، بعد معارك هي الأعنف مستمرة منذ يومين، أدت إلى مقتل العشرات من الجانبين.