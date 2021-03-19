مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في هجوم على حاجز تابع للحزام الأمني جنوب اليمن

قتل جندي وإصيب 3 آخرون، في هجوم مسلح شنّه مسلحون مجهولون مساء اليوم الجمعة، على حاجز تفتيش أمني تابع لقوات الحزام الأمني، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أبين جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن المسلحين الذين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة، فتحوا نيران أسلحتهم، على أفراد الحزام الأمني المرابطين في حاجز تفتيش أمني في منطقة ”الخبر“ قرب مديرية الوضيع.

وأشارت المصادر التي تحدثت لـ“إرم نيوز“، إلى أن الهجوم ”أسفر عن مقتل أحد الجنود على الفور، في حين أصيب 3 آخرون من زملائه، وصفت إصابتهم بالخطيرة“، موضحة أن المسلحين ”تمكنوا من الفرار عقب تنفيذ الهجوم“.

ويوم أمس الخميس، شنّ مسلحون هجومًا على حاجز أمني تابع لقوات الحزام الأمني، في مديرية أحور، غرب محافظة أبين، أدى إلى مقتل أكثر من 12 شخصا بينهم مدنيون.