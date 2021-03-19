مصادر: الحوثيون يسيطرون على أجزاء من "جبل هيلان" الاستراتيجي بمأرب

قالت مصادر عسكرية في اليمن، لـ ”إرم نيوز“ إن ”مليشيات الحوثيين أحرزت تقدمًا طفيفًا، اليوم الجمعة، مكنها من السيطرة على جزء من سلسلة ”جبل هيلان“ الاستراتيجية، بمديرية صرواح، غربي مأرب، بعد معارك هي الأعنف مستمرة منذ يومين، أدت إلى مقتل العشرات من الجانبين.

وأضافت المصادر إلى أن معارك متواصلة مستمرة بين الجيش اليمني، المدعوم من التحالف العربي، ومليشيات الحوثيين، في جبهات مديرية صرواح، وهي على أشدها منذ أيام.

وأكدت المصادر أن الجيش اليمني تصدى خلال الساعات الماضية لعدة هجمات حوثية على مواقعه في ”جبل هيلان“، و“الكسارة“ غربي مديرية صرواح، وجبهة ”المشجح“ شرقي المديرية الواقعة في الجهة الغربية من مدينة مأرب، مركز المحافظة.

وتكمن أهمية ”جبل هيلان“ الاستراتيجية، في أنها سلسلة جبلية ممتدة، يبلغ طولها أكثر من 13 كلم، من غرب مديرية صرواح، إلى أطراف مأرب الشرقية، وهي مطلة على عدد من المناطق الاستراتيجية الأخرى من المحافظة، كمنطقة ”السويداء“ و“المخدرة“ ومديرية ”مدغل“، شمال شرق مأرب، إلى جانب إطلالها على عدد من خطوط الإمداد المؤدية إلى مديرية نهم، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، قد أفادت، الجمعة، بأن ميليشيات الحوثي ”حققت تقدما باتجاه مأرب، بعد سيطرة الميليشيات على جبل هيلان الاستراتيجي عقب معارك مع القوات الحكومية“.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري حكومي قوله، إن ”المتمردين سيطروا على جبل هيلان المطل على مأرب بعد معارك خلفت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين“.

وقال مصدر عسكري آخر، إن ”سقوط جبل هيلان يشكل تهديدا لجبهات الدفاع الأول لمأرب، مضيفا: ”الحوثيون تمكنوا من قطع خطوط إمداد بعض الجبهات وباتوا يسيطرون ناريا على جبهة المشجح شمال غربي مأرب“.

ونقلت الوكالة الفرنسية على لسان المسؤول، تحذيره من أن ”مأرب بعد سقوط جبل هيلان باتت في خطر“، مشيرا إلى أنه ”أعلى مرتفع يطل على المدينة“.

وقال مسؤول آخر، إن ”قوات التحالف بقيادة السعودية شنت عشر غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين بعد ذلك“.