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الجيش اليمني يعلن تقدمه في جنوب تعز...
تاريخ النشر: 18 مارس 2021 17:16 GMT
تاريخ التحديث: 18 مارس 2021 18:05 GMT

الجيش اليمني يعلن تقدمه في جنوب تعز.. ويسقط قتلى بصفوف الحوثيين في مأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، أن قواته تواصل التقدم في الجبهة الجنوبية الشرقية لمحافظة تعز على حساب ميليشيات الحوثي، مشيرا إلى تكبد الميليشيا خسائر بشرية

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المصدر: فريق التحرير

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، أن قواته تواصل التقدم في الجبهة الجنوبية الشرقية لمحافظة تعز على حساب ميليشيات الحوثي، مشيرا إلى تكبد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة.

وبحسب ما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة للجيش اليمني، عبر صفحته الرسمية على تويتر، حررت القوات مرتفعات استراتيجية مطلة على منطقة الأحكوم في محافظة تعز، وكبدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية كبيرة.


وقال في تغريدة أخرى إن قواته نفذت، صباح اليوم، كمينين محكمين لمجاميع من الميليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة هيلان في مأرب، ما أدى لمصرع وإصابة ما لا يقل عن 30 حوثيًا.

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