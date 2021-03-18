الجيش اليمني يعلن تقدمه في جنوب تعز.. ويسقط قتلى بصفوف الحوثيين في مأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، أن قواته تواصل التقدم في الجبهة الجنوبية الشرقية لمحافظة تعز على حساب ميليشيات الحوثي، مشيرا إلى تكبد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة.

وبحسب ما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة للجيش اليمني، عبر صفحته الرسمية على تويتر، حررت القوات مرتفعات استراتيجية مطلة على منطقة الأحكوم في محافظة تعز، وكبدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية كبيرة.

#تعز

قوات الجيش الوطني تواصل التقدم في الجبهة الجنوبية الشرقية وتحرر مرتفعات استراتيجية مطلة على منطقة الأحكوم، وتكبّد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خسائر بشرية ومادية كبيرة. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) March 18, 2021



وقال في تغريدة أخرى إن قواته نفذت، صباح اليوم، كمينين محكمين لمجاميع من الميليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة هيلان في مأرب، ما أدى لمصرع وإصابة ما لا يقل عن 30 حوثيًا.