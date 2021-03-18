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مجلس الأمن الدولي يندد بالتصعيد الع...
تاريخ النشر: 18 مارس 2021 16:21 GMT
تاريخ التحديث: 18 مارس 2021 16:30 GMT

مجلس الأمن الدولي يندد بالتصعيد العسكري في مأرب

ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بالتصعيد العسكري في المعارك الدائرة في مأرب باليمن، ودعا ميليشيا الحوثيين لإنهاء هجومهم. وقال المجلس، إن

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المصدر: رويترز

ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بالتصعيد العسكري في المعارك الدائرة في مأرب باليمن، ودعا ميليشيا الحوثيين لإنهاء هجومهم.

وقال المجلس، إن أعمال العنف تهدد ”الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية، في وقت تزداد فيه وحدة المجتمع الدولي لوضع حد للصراع“.

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