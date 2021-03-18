مجلس الأمن الدولي يندد بالتصعيد العسكري في مأرب

ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بالتصعيد العسكري في المعارك الدائرة في مأرب باليمن، ودعا ميليشيا الحوثيين لإنهاء هجومهم.

وقال المجلس، إن أعمال العنف تهدد ”الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية، في وقت تزداد فيه وحدة المجتمع الدولي لوضع حد للصراع“.