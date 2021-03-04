المجلس الانتقالي الجنوبي يدين العملية الإرهابية التي استهدفت موكب محسن الوالي

أدانت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، ما وصفته بالعملية ”الإرهابية“ الغادرة والتي استهدفت موكب القائد العميد محسن الوالي قائد قوات الدعم والإسناد، وأركانها العميد نبيل المشوشي، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود المرافقين.

وأكدت الهيئة، في بيان أصدره المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي علي عبدالله الكثيري، يوم الخميس، أن مدبري ومنفذي العمل الإجرامي لن يفلتوا من العقاب.

وشددت الهيئة على كافة القوى الأمنية في العاصمة عدن، للتحرك السريع والفاعل؛ لمعاقبة مرتكبي هذه العملية الإرهابية ومن يقف خلفهم.

ودعت الهيئة في بيانها التحالف العربي بقيادة السعودية إلى إدانة هذه العمليات الإرهابية التي تقوض كل جهود التفرغ لمواجهة العدو الحوثي، ودعم الأجهزة الأمنية والعسكرية الجنوبية لاستئصال شأفة الإرهاب.

وهددت الهيئة من أن صبر قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة القوات الأمنية والعسكرية الجنوبية، لن يطول تجاه حرب المفخخات، وحرب الخدمات، ومحاولات العبث بحياة مواطنينا في العاصمة عدن، ومحافظات الجنوب كافة.