أول تعليق للعميد المشوشي بعد نجاته من محاولة الاغتيال برفقة محسن الوالي في عدن (فيديو)

ظهر قائد أركان حرب ألوية الدعم والإسناد نبيل المشوشي، الذي نجا من الموت، اليوم الخميس، في فيديو بعد استهداف موكبه برفقة العميد محسن الوالي، قائد ألوية الدعم والإسناد.

وقال المشوشي، الذي استُهدف موكبه مع محسن الوالي، في المقطع الذي صور من مكان الاستهداف، إنه بخير ولله الحمد، وطمأن الشعب الجنوبي أنه بصحة وعافية، وأن هذه العملية لن تثنيه.

القائد نبيل المشوشي أركان حرب ألوية الدعم والإسناد يدلي بتصريح بعد الاستهداف الذي طال موكبه برفقة العميد محسن الوالي قائد الدعم والإسناد. pic.twitter.com/hIfpypGfAL — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) March 4, 2021

وظهر المشوشي في مقطع آخر مع عدد من الأشخاص، وقال في كلمة له: ”نهنئ شعبنا الجنوبي بسلامة القائد محسن الوالي، وهذه العملية من الأعداء، وإن شاء الله سنستمر ونناضل حتى تحرير أرض الجنوب من باب المندب إلى المهرة“.

وأضاف أننا ”نطمئن شعبنا الجنوبي أننا في خط سير خاضته قوافل من الشهداء بإذن الله، ونحن فداء لشعب وأرض الجنوب، فسقفنا السماء وأرضنا الجنوب“.

القائد نبيل المشوشي والقائد محسن الوالي يطمئنان الشعب الجنوبي عقب العمل الارهابي الذي تعرضو له في العاصمه الجنوبيه عدن

لا نامت اعين الجبناء

الحمد لله على سلامة قيادتنا الابطال pic.twitter.com/JDxDVlFowh — بن غالب السعدي (@bin3lebalsaadi) March 4, 2021

يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت مستهدفة موكب العميد محسن الوالي قائد ألوية الدعم والإسناد، والعميد نبيل المشوشي قائد أركان الألوية، خلال مرور موكبهما في عدن.

وأكد إعلام التوجيه المعنوي التابع لقوات الإسناد والدعم، نجاة العميدين الوالي والمشوشي، ومقتل عدد من الجنود وجرح آخرين.