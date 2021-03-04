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أول تعليق للعميد المشوشي بعد نجاته...
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أول تعليق للعميد المشوشي بعد نجاته من محاولة الاغتيال برفقة محسن الوالي في عدن (فيديو)

ظهر قائد أركان حرب ألوية الدعم والإسناد نبيل المشوشي، الذي نجا من الموت، اليوم الخميس، في فيديو بعد استهداف موكبه برفقة العميد محسن الوالي، قائد ألوية الدعم

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المصدر: إرم نيوز

ظهر قائد أركان حرب ألوية الدعم والإسناد نبيل المشوشي، الذي نجا من الموت، اليوم الخميس، في فيديو بعد استهداف موكبه برفقة العميد محسن الوالي، قائد ألوية الدعم والإسناد.

وقال المشوشي، الذي استُهدف موكبه مع محسن الوالي، في المقطع الذي صور من مكان الاستهداف، إنه بخير ولله الحمد، وطمأن الشعب الجنوبي أنه بصحة وعافية، وأن هذه العملية لن تثنيه.

وظهر المشوشي في مقطع آخر مع عدد من الأشخاص، وقال في كلمة له: ”نهنئ شعبنا الجنوبي بسلامة القائد محسن الوالي، وهذه العملية من الأعداء، وإن شاء الله سنستمر ونناضل حتى تحرير أرض الجنوب من باب المندب إلى المهرة“.

وأضاف أننا ”نطمئن شعبنا الجنوبي أننا في خط سير خاضته قوافل من الشهداء بإذن الله، ونحن فداء لشعب وأرض الجنوب، فسقفنا السماء وأرضنا الجنوب“.

يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت مستهدفة موكب العميد محسن الوالي قائد ألوية الدعم والإسناد، والعميد نبيل المشوشي قائد أركان الألوية، خلال مرور موكبهما في عدن.

وأكد إعلام التوجيه المعنوي التابع لقوات الإسناد والدعم، نجاة العميدين الوالي والمشوشي، ومقتل عدد من الجنود وجرح آخرين.

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