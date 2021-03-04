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نجاة محسن الوالي قائد ألوية الدعم و...
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نجاة محسن الوالي قائد ألوية الدعم والإسناد من تفجير استهدف موكباً عسكرياً في عدن (فيديو)

أفادت مصادر يمنية بأن انفجاراً عنيفاً هز منطقة الحسوة في مديرية البريقة بعدن جنوب اليمن، سمع دويه في مناطق مختلفة. وقالت مصادر إعلامية وناشطون إن التفجير استهدف

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المصدر: إرم نيوز

أفادت مصادر يمنية بأن انفجاراً عنيفاً هز منطقة الحسوة في مديرية البريقة بعدن جنوب اليمن، سمع دويه في مناطق مختلفة.

وقالت مصادر إعلامية وناشطون إن التفجير استهدف موكب محسن الوالي اليافعي قائد ألوية الدعم والإسناد، ونبيل بن حسين المشوشي اليافعي قائد أركان ألوية الدعم والإسناد.

وأكدت المصادر أن القياديين البارزين أفلتا من الموت خلال محاولة الاغتيال بسيارة مفخخة في مدينة عدن.

وقالت مصادر أخرى إن الاستهداف أدى إلى وقوع 5 قتلى وجرحى في التفجير الذي استهدف رتلاً عسكرياً في منطقة الحسوة.

من جهتها، أعلنت قوات الحزام الأمني عبر ”تويتر“ سقوط قتلى وجرحى من الجنود المرافقين لموكب قائد القوات العميد محسن الوالي.

ونقل مركز ”سوث 24“ للدراسات المتخصص في شؤون جنوب اليمن والشرق الأوسط، بياناً عن قوات الدعم والإسناد الجنوبية توعدت فيه بـ ”الرد القاسي“، على جريمة استهداف موكب القائد العام وأركان حربه“، بحسب البيان.

وذكر شهود عيان أنه تبع التفجير، الذي استهدف قادة أمنيين بارزين، إطلاق نار كثيف على الموكب والقيادة الأمنية من كل الاتجاهات.

من جانبه قال الإعلامي رامي الردفاني إن ”معلومات تؤكد إصابة محسن الوالي إصابة خفيفة“، خلال محاولة الاغتيال، لافتاً إلى ”سقوط عشرات الشهداء والجرحى“، حسب تعبيره.

الناشط اليمني رامي نبية قال إنه شاهد عدداً من أفراد القوات الجنوبية مصابين، مع ترجيح بوجود عدد من القتلى، مؤكداً أنه تمت ملاحقة من وصفهم بـ ”العملاء“.

وقال: ”لاماتت أعين الجبناء انفجار في موكب محسن الوالي والمشوشي قرب المنطقة الثالثةللكهرباء الحسوة وقريب من مصنع الاوكسجيين والله انا كنت موجود قرب الانفجار وشاهدت ابطال القوات الجنوبية بين مصاب واعتقد في قتلة ربنا ينتقم منهم وشاهدت الأبطال الجنود والله انتشرو ولاحقو العملاء بشجاعة“.

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