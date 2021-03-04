نجاة محسن الوالي قائد ألوية الدعم والإسناد من تفجير استهدف موكباً عسكرياً في عدن (فيديو)

أفادت مصادر يمنية بأن انفجاراً عنيفاً هز منطقة الحسوة في مديرية البريقة بعدن جنوب اليمن، سمع دويه في مناطق مختلفة.

وقالت مصادر إعلامية وناشطون إن التفجير استهدف موكب محسن الوالي اليافعي قائد ألوية الدعم والإسناد، ونبيل بن حسين المشوشي اليافعي قائد أركان ألوية الدعم والإسناد.

وأكدت المصادر أن القياديين البارزين أفلتا من الموت خلال محاولة الاغتيال بسيارة مفخخة في مدينة عدن.

نجاة القائد : محسن الوالي البعسي اليافعي

قائد الوية الدعم والاسناد والقائد :

نبيل بن حسين المشوشي اليهري اليافعي

اركان الوية الدعم والاسناد من محاولة اغتيال عبر سياره مفخخه في مدينة الشعب بالعاصمه الجنوبيه عدن pic.twitter.com/54ctahTP0h — قبيلة يافع (@Yafei__) March 4, 2021

وقالت مصادر أخرى إن الاستهداف أدى إلى وقوع 5 قتلى وجرحى في التفجير الذي استهدف رتلاً عسكرياً في منطقة الحسوة.

عاجل| التفجير استهدف موكباً عسكرياً لقياديين في قوات الدعم والإسناد التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي اثناء مرورهما قرب منطقة الحسوة — المصدر أونلاين (@almasdaronline) March 4, 2021

من جهتها، أعلنت قوات الحزام الأمني عبر ”تويتر“ سقوط قتلى وجرحى من الجنود المرافقين لموكب قائد القوات العميد محسن الوالي.

عاجل..

سقوط قتلى وجرحى من الجنود المرافقين لموكب قائد القوات، العميد محسن. — قوات الحزام الأمني (@SecurityBelt) March 4, 2021

ونقل مركز ”سوث 24“ للدراسات المتخصص في شؤون جنوب اليمن والشرق الأوسط، بياناً عن قوات الدعم والإسناد الجنوبية توعدت فيه بـ ”الرد القاسي“، على جريمة استهداف موكب القائد العام وأركان حربه“، بحسب البيان.

#عاجل|

قوات الدعم والإسناد الجنوبية تتوعد بالرد القاسي على جريمة استهداف موكب القائد العام وأركان حربه#south24 pic.twitter.com/eaITSV7xVP — South24 (@South24_net) March 4, 2021

وذكر شهود عيان أنه تبع التفجير، الذي استهدف قادة أمنيين بارزين، إطلاق نار كثيف على الموكب والقيادة الأمنية من كل الاتجاهات.

الاعلامي الجنوبي هويد الكلدي اليافعي يتحدث من امام السياره المفخخه بعد محاولة تفجيرها من الخلايا الارهابيه اثناء مرور موكب قيادة الدعم والاسناد ممثلة بالعميد محسن الوالي اليافعي والعميد نبيل المسوشي اليافعي اثناء مرور موكبهم في مدينة الشعب في عدن والحمد لله على سلامتهم …. pic.twitter.com/f9t83IbgDD — قبيلة يافع (@Yafei__) March 4, 2021

من جانبه قال الإعلامي رامي الردفاني إن ”معلومات تؤكد إصابة محسن الوالي إصابة خفيفة“، خلال محاولة الاغتيال، لافتاً إلى ”سقوط عشرات الشهداء والجرحى“، حسب تعبيره.

عاجل – العاصمة عدن هجوم انتحاري يستهدف قائد الويه الدعم والاسناد العميد محسن الوالي وأركان الويه الدعم والإسناد قائد اللواء الثالث العميد نبيل المشوشي في الشعب ونجاتهم باعجوبه وسقوط عشرات الشهداء والجرحى ومعلومات تؤكد اصابة محسن الوالي اصابه خفيفة — الإعلامي رامي الردفاني (@Ramy_Alrdfany) March 4, 2021

الناشط اليمني رامي نبية قال إنه شاهد عدداً من أفراد القوات الجنوبية مصابين، مع ترجيح بوجود عدد من القتلى، مؤكداً أنه تمت ملاحقة من وصفهم بـ ”العملاء“.

وقال: ”لاماتت أعين الجبناء انفجار في موكب محسن الوالي والمشوشي قرب المنطقة الثالثةللكهرباء الحسوة وقريب من مصنع الاوكسجيين والله انا كنت موجود قرب الانفجار وشاهدت ابطال القوات الجنوبية بين مصاب واعتقد في قتلة ربنا ينتقم منهم وشاهدت الأبطال الجنود والله انتشرو ولاحقو العملاء بشجاعة“.