واشنطن تفرض عقوبات على قائدين عسكريين من جماعة الحوثي

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية في جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، متهمة إياهما بإطالة أمد الحرب الأهلية في البلاد وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها أدرجت على القائمة السوداء منصور السعدي رئيس أركان القوات البحرية الحوثية، وأحمد علي أحسن الحمزي قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع الحوثيين.

وكشفت الوزارة أن السعدي تلقى تدريبات مكثفة في إيران وساعد في تهريب الأسلحة لليمن، فيما حصل الحمزي على أسلحة إيرانية الصنع لاستخدامها في الحرب الأهلية، بما في ذلك في شن هجمات بطائرات مسيرة.

ويستتبع الإجراء منع الأمريكيين من الدخول في تعاملات مع القائدين الحوثيين ومنع التصرف في أي ممتلكات قد تكون لهما تحت الولاية القضائية الأمريكية.

وعبّر مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي، في البيان، عن إدانة الولايات المتحدة تدمير المقاتلين الحوثيين اللذين ورد ذكرهما اليوم المواقع المدنية، مشددا على أن هذين الشخصين يقودان القوات التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وبينت الوزارة أن الإجراء اتخذ بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأسبق باراك أوباما في 2012 ويستهدف تجميد أصول الأشخاص الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وأوضحت الخزانة أن إيران زادت حدة الصراع عبر تقديم مساعدات مالية ومادية مباشرة للحوثيين، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والصواريخ والمتفجرات والطائرات المسيرة، التي تُستخدم ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.