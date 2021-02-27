التحالف يدمر طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط

اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط، ما أدى إلى تدميرها.

وبحسب قناة ”العربية“، قال التحالف إن ”ميليشيا الحوثي حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية في السعودية“.

وأضاف أنه ”يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني“.

وكان التحالف قال أمس الجمعة، إنه اعترض ودمر طائرتين من دون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه السعودية.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن. كما أشارت إلى أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المسيرة التي تصنعها ”شركة إيران لصناعة الطائرات“.