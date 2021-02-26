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الإمارات تقدم 230 مليون دولار مساعد...
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الإمارات تقدم 230 مليون دولار مساعدات لليمن قبل انعقاد مؤتمر المانحين

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة التزامها بتقديم 230 مليون دولار دعما لليمن قبيل انعقاد مؤتمر المانحين، الذي تستضيفه السويد وسويسرا بالتعاون مع

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة التزامها بتقديم 230 مليون دولار دعما لليمن قبيل انعقاد مؤتمر المانحين، الذي تستضيفه السويد وسويسرا بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ويأتي هذا بعد أيام من زيارة هي الأولى لوزير الخارجية اليمني منذ تشكيل حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، قرأ فيه مراقبون مؤشرا على عودة الدفء للعلاقات بين البلدين.

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