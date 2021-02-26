الإمارات تقدم 230 مليون دولار مساعدات لليمن قبل انعقاد مؤتمر المانحين

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة التزامها بتقديم 230 مليون دولار دعما لليمن قبيل انعقاد مؤتمر المانحين، الذي تستضيفه السويد وسويسرا بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ويأتي هذا بعد أيام من زيارة هي الأولى لوزير الخارجية اليمني منذ تشكيل حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، قرأ فيه مراقبون مؤشرا على عودة الدفء للعلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان على موقعها الرسمي: ”التزمت الإمارات بتقديم 230 مليون دولار قبيل انعقاد مؤتمر المانحين.. سيساعد هذا الدعم في تمويل البرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية والغذائية في جميع أنحاء اليمن“.

وأضاف البيان: ”يأتي ذلك استمرارا لالتزام الإمارات الطويل تجاه الشعب اليمني.. أعلنت الإمارات أنها ستعمل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تلبية الاحتياجات على النحو المنصوص عليه في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية“.

وقالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي: ”قدمت الإمارات لليمن منذ عام 2015، مساعدات تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي (..) كما كانت واحدة من أكبر المساهمين الدوليين في دعم اليمن لمواجهة جائحة (كوفيد-19)“.