تغييرات أمنية واسعة في عدن هي الأولى منذ 6 سنوات

أجرى مدير شرطة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، الثلاثاء، تغييرات أمنية واسعة، هي الأولى منذ أكثر من 6 سنوات، على صعيد إدارة مراكز الشرط في المديريات وعدد من القطاعات الأمنية في المدينة، لتعزيز قدراتها واستكمال توحيد قراراها، تنفيذًا لاتفاق الرياض، المُبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ووفقًا لصفحة شرطة عدن على فيس بوك، فقد عيّن الشعيبي، 13 مديرًا جديدًا لإدارة مراكز الشرط في المدينة، إلى جانب تغييرات أخرى شملت أقساما داخلية فيها، وعلى مستوى إداراتي مكافحة الفساد ومكافحة المخدرات، وإلغاء أي تعيينات سابقة في تلك الإدارات.

ولقيت جملة القرارات الأمنية هذه، ارتياحًا من قبل نشطاء مدينة عدن، على مواقع التواصل الاجتماعي، بوصفها تمهّد الطريق لأي إصلاحات قادمة تشمل السلطات الأمنية في المدينة التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، وتعزز إجراءات توحيدها ورفع مستوى أدائها الأمني بشكل يخدم المواطنين.

وعلى صعيد متصل، عقد رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور، معين عبدالملك، بعدن، الثلاثاء، اجتماعًا للجنة الأمنية بالمحافظة، بحضور محافظ عدن، أحمد حامد لملس، لمناقشة الوضع الأمني فيها، والإجراءات المتخذة لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية واستكمال توحيد قرارها، تنفيذًا لاتفاق الرياض.

وقال رئيس الحكومة اليمنية، إن مسار استكمال بناء الأجهزة الأمنية، هو النواة التي يمكن البناء عليها، ويجعلها قادرة على التعاطي بشكل إيجابي وفاعل مع التحديات والمهام المنوطة بها، طبقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

وأكد على أن الفرصة ”متاحة للعمل وتصحيح الأخطاء من اجل زيادة قدرة الأجهزة الأمنية على تأدية مهامها بكفاءة عالية واتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأمن والاستقرار“.

كما دعا السلطات الأمنية إلى ”الابتعاد عن الاستقطابات التي من شأنها التأثير سلبا على أداء الأجهزة الأمنية، وعدم القبول بأي ضغوطات كانت وممارسة عملها بحيادية ومهنية بما يوفر الحماية للمواطنين والحفاظ على ممتلكات الدولة وتشجيع الاستثمار والإسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي“.