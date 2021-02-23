السفارة اليمنية بالقاهرة: خبر زواج الراقصة صافيناز من وزير الإعلام معمر الإرياني "كذب"

وتواصلت ”إرم نيوز“ مع السفارة اليمنية في القاهرة، حيث أكدت كذب هذه الأنباء كلية، مشددة على أنها ليست لها أي أساس من الصحة.

وقال بليغ المسنافي، المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في القاهرة، في تصريح خاص لإرم نيوز، إن ”الحوثيين“ وراء تسريب هذا الخبر، بعد تصريحات الوزير ضدهم في وسائل الإعلام، خلال الفترة الماضية.

وأضاف المسنافي، أن الإرياني موجود ومستقر بين عدن والرياض، وأنه لا يأتي إلى القاهرة إلا في زيارات محدودة، لحضور الاجتماعات السياسية فقط.

ونفى المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية معرفة الوزير بالراقصة من الأساس، مؤكدًا أن الموقع الذي نشر الخبر يتبع للحوثيين في الأساس.

وكانت إشاعات ترددت عن حصول ”صافيناز“ على حكم قضائي، من محكمة الأسرة بمحافظة الجيزة في مصر، ضد زوجها وزير الإعلام والثقافة والسياحة بحكومة الجمهورية اليمنية، معمر الإرياني.

وأفادت تلك الإشاعات، أن الحكم الذي حصلت عليه صافيناز، يشمل إلزام المدعية برد العقارات والهدايا الثمينة التي حصلت عليها من المدعي عليه، وذلك قبل أن تنفي السفارة اليمنية الخبر كليًا.