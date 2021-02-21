القوات اليمنية المشتركة تتصدى لهجوم جديد للحوثيين في الحديدة

تمكنت القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من قوات التحالف العربي، مساء الأحد، من التصدي لهجوم شنته ميليشيات الحوثيين، على مواقع القوات المشتركة، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي ”لألوية العمالقة“ المقاتلة ضمن القوات اليمنية المشتركة، أن ميليشيات الحوثيين، دفعت بعناصرها من مناطق سيطرتها في قرية ”الحلة“ و“مثلث العدين“، في محاولة للتقدم نحو مواقع القوات اليمنية المشتركة غربي منطقة ”بيت مغازي“ بمديرية حيس، جنوبي الحديدة.

وأشار المركز الإعلامي، إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين، ”لا تزال جثث بعضهم مرمية في خطوط النار“، في وقت تتواصل في الاشتباكات حتى فجر الاثنين.

وقال موقع ”ألوية العمالقة“ الرسمي، إن القوات المشتركة في الساحل الغربي، رصدت في وقت سابق من الأحد، ”تحركات مسلحة للميليشيات في ذات الجبهة، بالتزامن مع رصد قيام المليشيات باستحداث تحصينات وخنادق عسكرية، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية بالحديدة“.

وفي مديرية الدريهمي، جنوب غرب مدينة الحديدة، مركز المحافظة، أخمدت القوات اليمنية المشتركة، مصادر القصف المدفعي لمليشيات الحوثيين التي استهدفت منازل المواطنين بقرية ”دخان“، بثلاث قذائف مدفعية، طبقًا لما ذكره الموقع.

من جهته، أعلن الإعلام العسكري التابع قوات المقاومة الوطنية، في القوات المشتركة، عن تدمير منصة إطلاق صاروخية نصبتها ميليشيات الحوثيين، خلف كلية الهندسة، في الشمال الشرقي من مدينة الحديدة، تزامنًا من تحركات مكثفة لمقاتليها في ذات القطاع.

وأشار إلى مقتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثيين وإخماد تحركاتهم ”التي كانت تستهدف اختراق خطوط التماس في قطاع مدينة الصالح“، شرقي مدينة الحديدة.

كما شنّت مدفعية القوات المشتركة، قصفًا عنيفًا على مواقع الحوثيين في المناطق الجنوبية الشرقية من مديرية التحيتا، جنوبي الحديدة ومواقع أخرى من مديرية الدريهمي، جنوب غرب مدينة الحديدة، ردًا على قصفهم منازل ومزارع المواطنين.