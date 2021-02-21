الجيش اليمني يعلن صد هجمات للحوثيين في مأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، أن قواته مدعومة بالمقاومة الشعبية، وطيران تحالف دعم الشرعية، تمكنت من صد عدة هجمات شنتها ميليشيات الحوثيين غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة ”سبأ“ للأنباء التابعة للحكومة قول مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش والمقاومة“تمكنت من صد هجمات متتالية شنتها ميليشيات الحوثيين في محاولة لتحقيق أي تقدم على جبهات هيلان، والمشجح، والكسارة“.

وأشار المصدر إلى“مصرع 70 عنصرًا من ميليشيات الحوثيين خلال المعارك، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى، وتدمير 5 عربات مدرعة، واثنين من الأطقم التي كانت تحمل تعزيزات لميليشيات الحوثيين على جبهتي الكسارة، وهيلان“.

وأوضح المصدر، الذي لم تذكر الوكالة اسمه، أن المعارك استمرت لساعات، نفذ الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي خلالها عمليات قصف مدفعي على مواقع الميليشيات الحوثية.

وأضاف المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية نفذ عدة غارات على مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في المشجح، وهيلان، والكسارة، مخلفًا خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

واستأنف الحوثيون، في وقت سابق من هذا الشهر، تحركهم من أجل السيطرة على مدينة مأرب الإستراتيجية، الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة صنعاء.

وتقع المدينة على مقربة من بعض أغنى حقول النفط اليمنية، ومن شأن السيطرة عليها أن تشكل انتصارًا مهما بالنسبة للمتمردين.

ودعت الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ موقف ”صارم وحاسم“ تجاه التصعيد العسكري الحوثي في محافظة مأرب.