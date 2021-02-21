فشل الجولة الرابعة من مباحثات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

انتهت الجولة الرابعة من المباحثات اليمنية، بشأن تبادل الأسرى بين وفدي الحكومة الشرعية والحوثيين الجارية في الأردن، دون التوافق على إنجاز صفقة تبادل بين الطرفين.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، ماجد فضائل، لـ“إرم نيوز“ الأحد: إن ”مباحثات الجولة الرابعة انتهت السبت، وسيصدر بيان من مكتب المبعوث الأممي حول ذلك“.

وأضاف: أن“ ميليشيات الحوثي ومنذ اليوم الأول من تدشين جولة المباحثات، لم تبد أي استعداد للتفاوض رغم تقديم الوفد الحكومي لتنازلات عديدة، وتعنّتت مرارًا في إبداء أي مرونة أو رغبة في التفاوض، مستقوية بقرارات أمريكية صدرت مؤخرًا، برفع ميليشيات الحوثيين من قوائم الإرهاب“.

يذكر أن الجولة الرابعة من مباحثات تبادل الأسرى، انطلقت في 25 يناير/ كانون الثاني في الأردن، وكان يفترض أن تناقش إطلاق 301 أسير من الطرفين، بينهم قيادات عسكرية وصحفيّون.

وخلال هذه الفترة، تبادلت قوات يمنية موالية للشرعية في محافظة مأرب، وميليشيات الحوثيين 13 أسيرًا حوثيًا مقابل جثة و ثلاثة أسرى من الطرف الأخر. ومع ذلك، نفى فضائل أن تكون تلك الصفقات تندرج في إطار المباحثات الجارية في الأردن.

وكان فضائل ألمح قبل أسبوعين، إلى فشل الجولة الجديدة من مباحثات تبادل الأسرى مع الحوثيين، والتي تجرى في الأردن.

وذكر فضائل في سلسلة تغريدات نشرها على ”تويتر“، أن ميليشيات الحوثيين أبدت موقفًا متعنتًا ورافضًا لإنجاح الجولة الرابعة من مباحثات تبادل دفعة جديدة من الأسرى.

وأشار إلى أن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من جماعة الحوثيين، ومراجعة قرار تصنيفهم كمنظمة إرهابية، زادا من تعنّت الميليشيات، وقوّى موقفها لإفشال المباحثات في الأردن.