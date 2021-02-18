الجيش اليمني يحرز تقدمًا غرب مأرب وأنباء عن مقتل أحد قادته العسكريين

أحرزت قوات الجيش اليمني ورجال القبائل، اليوم الخميس، تقدمًا ميدانيًا على حساب ميليشيات الحوثيين، في الأجزاء الغربية من محافظة مأرب، التي تشهد أعنف المواجهات بين الطرفين منذ اندلاع الحرب، في حين قُتل أحد قادة الألوية التابعة للجيش، بحسب أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن قوات الجيش، شنّت هجومًا معاكسًا بعد تصديها وكسرها لهجوم شنته ميليشيات الحوثيين على جبهة ”المخدرة“، شرق مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب، مكنها من السيطرة على عدد من المواقع، واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر، وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.

وقالت الوكالة اليمنية، إن طائرات التحالف العربي استهدفت منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لميليشيات الحوثيين في ”المخدرة“، وتمكنت من تدميرها إلى جانب 4 صواريخ باليستية.

وعلى جبهة ”المشجح“، في صرواح، غرب مأرب، نفذت قوات الجيش اليمني والقبليين، عملية مباغتة نوعية، على مواقع الحوثيين، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم، وسط قصف مدفعي، وغارات جوية نفذتها طائرات التحالف العربي، وفقًا لموقع القوات اليمنية المسلحة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، مقتل قائد لواء ”الصقور“ التابع لقوات الجيش اليمني، العميد أحمد الشرعبي، أثناء قيادته المعارك العنيفة التي تشهدها جبهة ”الكسارة“ في مديرية مدغل، شمال غرب محافظة مأرب.

وفي محافظة الجوف المتاخمة لمأرب من جهة الشمال، قالت صفحة المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على موقع ”توتير“، إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير مواقع جديدة شرق مدينة الحزم مركز المحافظة، بعد هجوم أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين.

واليوم الخميس، عقد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد علي المقدشي، اجتماعًا في مأرب للقيادات العسكرية، بحضور رئيس هيئة الأركان والمفتش العام للقوات المسلحة.

وأكد الوزير المقدشي خلال الاجتماع مقدرة القوات المسلحة اليمنية ”على تجاوز التحديات والعوائق التي فرضتها ميليشيات التمرد والإرهاب، وأن الأبطال الميامين يتمتعون بمعنويات وكفاءة قتالية عالية، ويُفشلون محاولات العدو الحوثي من الاقتراب من مأرب، ويكسرون هجماته ومحاولاته اليائسة في مأرب.

وأشاد بجهود ومواقف التحالف العربي“بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة في معركة الدفاع العربي المشترك في التصدي للمخططات والأطماع الإيرانية وميليشياته الحوثية التي تسعى إلى تمكين المشروع الإيراني من اليمن وتحويلها لساحة ومنطلق لتهديد الجوار، ومنصة لإطلاق الصواريخ، والطائرات، والاعتداءات الإجرامية التي تستهدف المنشآت، والمصالح العالمية، وخطوط الملاحة البحرية“.