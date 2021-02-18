مبعوث الأمم المتحدة لليمن يدعو لوقف هجوم الحوثيين على مأرب

دعا مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، إلى وقف هجوم الحوثيين على مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة، وحذر من أن ”السعي إلى انتزاع السيطرة على الأراضي بالقوة يهدد كل آفاق عملية السلام“.

وكانت الجامعة العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، دعتا في وقت سابق جماعة الحوثيين إلى وقف التقدم صوب مأرب، ووقف كل العمليات العسكرية، والعودة إلى المفاوضات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية:”على الحوثيين الالتزام بالمشاركة البنَّاءة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والجهود الدبلوماسية التي تقودها أمريكا“.

وأضافت الوزارة:”يجب على الحوثيين وقف التقدم العسكري، والامتناع عن أي أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار“.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن”هجوم الحوثيين على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة بالسلام أو بإنهاء الحرب التي ابتُلي بها شعب اليمن“.

كما حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من التصعيد الحوثي في مدينة مأرب، محملًا الميليشيات المسؤولية عن تشريد عشرات الآلاف، وتعريض حياة مئات الآلاف من المدنيين الذين يقطنون داخل معسكرات للاجئين، للخطر الشديد.