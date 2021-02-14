الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية شمال صعدة

قال تقرير دولي إن الميليشيات الحوثية في اليمن جندت أكثر من 10 آلاف طفل منذ انقلابها على الشرعية في العام 2014.

وأوضح تقرير للمرصد ”الأورومتوسطي“ لحقوق الإنسان ومنظمة ”سام“ للحقوق والحريات، بعنوان ”عسكرة الطفولة“، إن الحوثيين ”جندوا 10333 طفلا، بينهم 248 تتراوح أعمارهم بين الثامنة والحادية عشر“.

وأشار إلى أنه ”تم تجنيد الآلاف من الأطفال من قبل جماعة الحوثي“، قائلا إن الأخيرة ”اعترفت بمقتل 111 طفلا منهم، خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين فقط“.

وبين أن ”محافظة عمران شمالي اليمن تصدرت قائمة الأطفال المجندين لدى جماعة الحوثي بعدد وصل إلى 1786 طفلا.

وأكد أن ”الحوثيين يلجؤون إلى تجنيد الأطفال بمخيمات النازحين، وكذلك الأيتام، وأطفال الأسر الفقيرة بعد إغرائها بمقابل مادي“.

وقال التقرير الدولي: إن الجماعة افتتحت 52 معسكر تدريب لآلاف المراهقين والأطفال خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار إلى حملات تجنيد إجباري انتشرت في ”صعدة وصنعاء والمحويت والحديدة وتهامة وحجة وذمار، واستهدفت الأطفال من عمر 10 سنوات“.

وأكد المرصد ”الأورومتوسطي“ ومنظمة ”سام“ أنهما وثقا 11 معسكرا تابعا لجماعة الحوثي مخصصا لتدريب الأطفال المراد تجنيدهم، 4 منها في محافظة الحديدة، والأخرى توزعت على المحافظات مثل: ”صنعاء، إب، ذمار، صعدة، عمران“.

وأوضحا أن ”الأطفال يتلقون في هذه المعسكرات تدريبات في مجالات اللياقة البدنية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ونزع الألغام، ورمي القنابل وقذائف الهاون“.