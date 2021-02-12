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قيادي بحزب الإصلاح يكشف عن اتفاق لت...
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قيادي بحزب الإصلاح يكشف عن اتفاق لتطبيع العلاقات مع الحوثيين (فيديو)

اعترف القيادي في حزب الإصلاح اليمني أحمد شرف الدين، بوجود اتفاق "لم ينفذ" جاء بعد لقاء مع ثلاثة من قيادات حزب الإصلاح مع  عبدالملك الحوثي، لتطبيع الأوضاع بعد

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المصدر: صنعاء- إرم نيوز

اعترف القيادي في حزب الإصلاح اليمني أحمد شرف الدين، بوجود اتفاق ”لم ينفذ“ جاء بعد لقاء مع ثلاثة من قيادات حزب الإصلاح مع  عبدالملك الحوثي، لتطبيع الأوضاع بعد اجتياح جماعته لصنعاء ومدن اليمن.

واعتير أحمد شرف الدين، وهو رئيس الدائرة الاجتماعية والنقابات في الحزب الإخواني، عبر لقاء في قناة الهوية الحوثية، خط الحزب ”الإصلاح“ في مناهضة الحوثي“ مجرد سياسة“.

واتهم شرف الدين ”التحالف العربي بالوقف خلف تدمير اليمن“، قائلا إن قيادات الحزب “ مسجونة“ في ”فنادق خمسة نجوم“ في الرياض، وأن قرار الحزب ليس بيده، مبديا استعداده للتوسط بين جماعة الحوثيين وقيادات حزب الإصلاح.

ووجهت عدة تقارير اتهامات لحزب الإصلاح بالتعاون عسكريا مع الحوثيين بشكل غير معلن لا سيما في جبهة مأرب.

وأشارت إلى أن تعرض مخازن سلاح تعود للجيش اليمني في صحن الجن لقصف حوثي، يدعم فرضية تعاون عسكري بين عسكريين بالجيش اليمني موالين لحزب الإصلاح وميليشا الحوثي، إذ أن المخازن التي استهدفتها المليشيا تحوي أسلحة وصواريخ سبق لحزب الإصلاح محاولة إخفائها عن الجيش.

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قيادي بحزب الإصلاح يكشف عن اتفاق لت...
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بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي‎

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المصدر: رويترز

ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، بهجوم ميليشيا الحوثي اليمنية الأخير على مطار أبها السعودي.

وقال راب في تغريدة على ”تويتر“: ”نندد بهجوم الحوثيين الأخير على السعودية الذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها، يجب على الحوثيين وقف تلك الهجمات المشينة، بريطانيا ثابتة على دعمها القوي لأمن الأراضي السعودية“.

وأعلنت السعودية، أمس الأربعاء، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها، بعد هجوم للحوثيين.

وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية، نقلا عن التحالف العربي، إن الحوثيين في اليمن هاجموا مطار أبها جنوب المملكة؛ ما أشعل حريقا في طائرة مدنية، وتمت السيطرة عليه.

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