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محكمة حوثية تقضي بإعدام 11 برلمانيً...
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محكمة حوثية تقضي بإعدام 11 برلمانيًا يمنيًا

أصدرت محكمة تابعة لميليشيات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، اليوم الثلاثاء، حكمًا بإعدام 11 برلمانيًا يمنيًا، رميًا بالرصاص، بسبب مشاركتهم

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المصدر: عدن - إرم نيوز

أصدرت محكمة تابعة لميليشيات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، اليوم الثلاثاء، حكمًا بإعدام 11 برلمانيًا يمنيًا، رميًا بالرصاص، بسبب مشاركتهم في جلسة للبرلمان اليمني، المنعقدة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، في نيسان/ إبريل 2019.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين (غير حكومية)، عبدالباسط غازي، في منشور عبر صفحته على موقع فيس بوك، إن“المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي محمد مفلح تحكم بإدانة وإعدام 11 برلمانيًا من أعضاء مجلس النواب وفي مقدمتهم الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر رميًا بالرصاص، وأن يُنفّذ الإعدام في ميدان التحرير أمام مجلس النواب في صنعاء“ لمشاركتهم في اجتماع مجلس النواب المنعقد في سيئون.

وأشار غازي، إلى أن المحكمة حكمت كذلك بـ“بمصادرة كافة ممتلكاتهم بالداخل والخارج، وتوريدها إلى خزينة الدولة في صنعاء“.

 

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محكمة حوثية تقضي بإعدام 11 برلمانيً...
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غريفيث يزور إيران لأول مرة لبحث سبل إنهاء الحرب في اليمن

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المصدر: رويترز

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن مبعوث المنظمة الدولية لليمن مارتن غريفيث ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ناقشا الاثنين كيفية إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإحياء العملية السياسية.

وهذه أول زيارة يقوم بها جريفيث لإيران منذ أصبح مبعوثا للأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات.

وافاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن ظريف وجريفيث ”تبادلا الآراء بشأن اليمن وكيفية إحراز تقدم نحو استئناف العملية السياسية“.

وأضاف ظريف وغريفيث ناقاشا ”الحاجة الملحة لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وفتح مطار صنعاء وتخفيف القيود على موانئ الحديدة“، مبينا بأن المبعوث الأممي رحب بتعبير إيران عن دعمها لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن.

ورغم أن مكتب غريفيث قال إن الزيارة إلى إيران كانت مقررة منذ بعض الوقت، إلا أنها تأتي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الأسبوع الماضي أن الحرب في اليمن ”يجب أن تنتهي“..

كما قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها تعتزم التراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

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