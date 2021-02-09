محكمة حوثية تقضي بإعدام 11 برلمانيًا يمنيًا

أصدرت محكمة تابعة لميليشيات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، اليوم الثلاثاء، حكمًا بإعدام 11 برلمانيًا يمنيًا، رميًا بالرصاص، بسبب مشاركتهم في جلسة للبرلمان اليمني، المنعقدة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، في نيسان/ إبريل 2019.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين (غير حكومية)، عبدالباسط غازي، في منشور عبر صفحته على موقع فيس بوك، إن“المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي محمد مفلح تحكم بإدانة وإعدام 11 برلمانيًا من أعضاء مجلس النواب وفي مقدمتهم الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر رميًا بالرصاص، وأن يُنفّذ الإعدام في ميدان التحرير أمام مجلس النواب في صنعاء“ لمشاركتهم في اجتماع مجلس النواب المنعقد في سيئون.

وأشار غازي، إلى أن المحكمة حكمت كذلك بـ“بمصادرة كافة ممتلكاتهم بالداخل والخارج، وتوريدها إلى خزينة الدولة في صنعاء“.