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غريفيث يزور إيران لأول مرة لبحث سبل...
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غريفيث يزور إيران لأول مرة لبحث سبل إنهاء الحرب في اليمن

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن مبعوث المنظمة الدولية لليمن مارتن غريفيث ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ناقشا الاثنين كيفية إحراز تقدم نحو وقف إطلاق

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المصدر: رويترز

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن مبعوث المنظمة الدولية لليمن مارتن غريفيث ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ناقشا الاثنين كيفية إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإحياء العملية السياسية.

وهذه أول زيارة يقوم بها جريفيث لإيران منذ أصبح مبعوثا للأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات.

وافاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن ظريف وجريفيث ”تبادلا الآراء بشأن اليمن وكيفية إحراز تقدم نحو استئناف العملية السياسية“.

وأضاف ظريف وغريفيث ناقاشا ”الحاجة الملحة لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وفتح مطار صنعاء وتخفيف القيود على موانئ الحديدة“، مبينا بأن المبعوث الأممي رحب بتعبير إيران عن دعمها لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن.

ورغم أن مكتب غريفيث قال إن الزيارة إلى إيران كانت مقررة منذ بعض الوقت، إلا أنها تأتي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الأسبوع الماضي أن الحرب في اليمن ”يجب أن تنتهي“..

كما قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها تعتزم التراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

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غريفيث يزور إيران لأول مرة لبحث سبل...
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اليمن.. قتلى وجرحى بانفجارات في مأرب وأنباء عن استهدافها بصواريخ حوثية

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المصدر: إرم نيوز

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأحد، بأن انفجارين قويين، هزا مدينة مأرب شرق اليمن، وسمع دويهما في وسط المدينة، في ظل أنباء عن استهدافها بصواريخ باليستية من جانب الميليشيا الحوثية.

وقالت مصادر طبية إن الانفجارات أسفرت عن مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بصاروخ باليستي حوثي أطلق باتجاه مأرب.

وقال الناشط إبراهيم عسقين راصدا الأحداث: ”صواريخ حوثية تسقط على مدينة مأرب المكتظة بالسكان قبل قليل بالتزامن مع هجوم حوثي كبير من جهة وادي ذنه باتجاه مأرب !!“.

وذكر الناشط نايف طعيمان، عبر ”تويتر“ أن ”صواريخ حوثية تسقط على مدينة مأرب المكتظة بالسكان قبل قليل بالتزامن مع هجوم حوثي كبير من جهة وادي ذنه باتجاه مأرب!! العالم يحاول أن يعطي فرصة للسلام، إلا أن الحوثي يستغل كل فرصة للحرب، فهل لا يزال هناك من يأمل بالسلام مع #مليشيا_الحوثي_الإرهابية؟“.

من جهته، قال الناشط وليد العنتري، إنه تم ”إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في سماء مدينة مأرب“.

بدوره، قال الناشط أبو ذياب الحميدي، إن ”أبطال الجيش والدفاعات الجوية يسقطون طائرتين مسيرتين تتبعان الميليشيا الحوثيه، فوق سماء مدينة مأرب.. الله اكبر“.

من جانبه، قال الإعلامي هارون عبدالله، إن ”قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تخوض معارك شرسة مع الميليشيا الحوثية الإرهابية في مختلف جبهات #صرواح غربي محافظة مأرب“.

 

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