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الجيش اليمني يتصدى لهجمات حوثية على...
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الجيش اليمني يتصدى لهجمات حوثية على مأرب والجوف

قال الناطق الرسمي لقوات الجيش اليمني، العميد الركن، عبده مجلي، إن قوات الجيش بإسناد من طائرات التحالف العربي، تصدّت الأحد لعدة هجمات ومحاولات تسلل، نفذتها

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المصدر: عدن- إرم نيوز

قال الناطق الرسمي لقوات الجيش اليمني، العميد الركن، عبده مجلي، إن قوات الجيش بإسناد من طائرات التحالف العربي، تصدّت الأحد لعدة هجمات ومحاولات تسلل، نفذتها مليشيات الحوثيين، على بعض مواقع الجيش في مناطق متفرقة من محافظة مأرب، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح في صفوف الحوثيين.

وأشار مجلي، في تصريح نقله عنه موقع القوات المسلحة اليمنية، إلى أن هجمات مليشيات الحوثيين، تركزت في جبهات ”الجدعان“، بمديرية مدغل، و“المخدرة وصرواح“، بمديرية صرواح، ومديرية جبل مراد، في محاولة لإرباك قوات الجيش والمقاومة الوطنية، التي تصدت للهجمات وشنّت هجمات مضادة ونفذت كمائن محكمة، أوقعت العشرات من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“، إن قوات الجيش تمكنت من استعادة مواقع في مديريتي جبل مراد وصرواح، بعد ساعات من سيطرة مليشيات الحوثيين عليها صباح الأحد، إثر هجمات متناسقة ومعارك عنيفة.

وذكرت المصادر، أن المعارك العنيفة التي استمرت طوال الأحد بين الطرفين، خلفت 11 قتيلًا في صفوف قوات الجيش اليمني وعدد من الجرحى، في حين تكبدت مليشيات الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات القتالية.

وفي محافظة الجوف، أقصى شمال البلاد، أكد متحدث باسم الجيش اليمني، أن قوات الجيش تمكنت من ”دحر“ مليشيات الحوثيين، في جبهات ”دحيضة والجدافر“ شرق مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، وكبدوها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية، بمشاركة فاعلة من مقاتلات التحالف العربي التي نفذت غارات جوية، مستهدفة تعزيزات وآليات تابعة لمليشيات الحوثيين.

وأبدى المتحدث استنكاره و“استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم المليشيات الحوثية المتمردة، والتي تستهدف المدنيين بالقصف الممنهج والمتعمد بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، كما تستهدفهم بالقنص والألغام“.

وشنّت مليشيات الحوثيين الأحد، هجوما بصاروخ باليستي ومقذوف من طائرة مسيرة، استهدفا مدينة مأرب، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين بجراح.

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الجيش اليمني يتصدى لهجمات حوثية على...
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وسط تسريبات عن قرب إعلان "إقليم حضرموت".. الانتقالي الجنوبي: "إعادة احتلال لن تمر"

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المصدر: عدن- إرم نيوز

أثارت تسريبات نشرتها وسائل إعلام محلية يمنية وتداولها يمنيون على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، الشكوك حول اعتزام الرئاسة اليمنية خلال الفترة المقبلة، الإعلان عن ”إقليم حضرموت”، وفق دولة فيدرالية أقرتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في العام 2014، وهو ما رفضه المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرا هذه الخطوة إذا ما تمت، بمثابة ”إعادة احتلال لن تمر“.

وعلى الرغم من عدم استناد هذه المعلومات على مصادر مؤكدة، إلا أن المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، أكد السبت، في تصريح نشره الموقع الرسمي للمجلس، أن ”حضرموت لن تكون إلا إقليما بشراكة كاملة في إطار دولة جنوبية فيدرالية تعزُّ ولا تذل“.

وقال الكثيري إن هذه ”إرادة أهلها، وكذلك الحال لأهلنا في المهرة وسقطرى وشبوة وأبين ولحج والضالع وعدن النور.. أما مشاريع إعادة إنتاج الاحتلال فلن تمر“.

وأقرت وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في صنعاء بين عامي 2013 – 2014، اعتماد الشكل الاتحادي للدولة اليمنية، مكونة من ستة أقاليم، 2 منها في جنوب البلاد و 4 أقاليم في شمالها، على أن يتكون إقليم حضرموت من محافظات: حضرموت، المهرة، شبوة، سقطرى.

وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، في تغريدة له على تويتر، ”لا مركزية في الجنوب القادم. وقد أوضحت كل وثائق المجلس الانتقالي الجنوبي ذلك، وهو ما جاء صريحا في الرؤية السياسية الشاملة للمجلس الانتقالي الجنوبي“.

وعلق عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم العولقي، قائلا إن ”الحديث عن تدشين أي إقليم حالياً مجرد فقاعة صابونية لا قيمة لها.. ويؤكد ضيق الأفق السياسي الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه من دمار ودماء وخراب“.

من جانبه، قال محافظ محافظة المهرة السابق، راجح باكريت، إن ”إعلان إقليم ما يسمى حضرموت من طرف واحد دون الرجوع للأطراف كفرض أمر واقع، فإننا في المهرة وسقطرى في حلٍ من هذا ، ولنا الحرية في إعلان إقليمنا المستقل باعتباره مطلبا شعبيا يلتف حوله أبناء المحافظتين“.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، صلاح السقلدي، أن التسريبات عن ”فرض فكرة الأقاليم الستة، تأتي في الوقت الراهن لجس النبض ولإثارة غضب الطرف الجنوبي وتأجيج الأوضاع، خصوصا بعد التحركات الدبلوماسية الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي“.

وقال في مقالة كتبها على صفحته بموقع فيس بوك، إن هذا ”لا يعني أن هذه السلطة التي يهيمن عليها حزب الإصلاح ويحاول فرض مشاريع حلول من طرف واحد في ظل حرب استثنائية، لا تفكر فعلاً بتمرير هذا المشروع ولو في بعض المساحة الجغرافية استباقا لأية مفاجآت إقليمية ودولية قادمة، خصوصا في غمرة تصاعد الحديث عن وقف الحرب“.

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