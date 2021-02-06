لمخاوف إنسانية.. واشنطن تعتزم إلغاء تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس اعتزامه إلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية على أنها منظمة إرهابية.

وأضاف المسؤول ”إن تحركنا يرجع بالكامل إلى العواقب الإنسانية لهذا التصنيف الذي اتخذته الإدارة السابقة في اللحظة الأخيرة ،والذي أوضحت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه سيعجل بأسوأ أزمة إنسانية في العالم“.

وكانت منظمات إنسانية وجهات عدة، أبدت تخوفها من تداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على اعمال الإغاثة الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات والتي تعاني أوضاعا إنسانية صعبة بسبب سياسات الحوثيين.

وكانت الحكومة اليمنية قد أبدت تفهمها للمخاوف التي عبرت عنها بعض الأطراف ذات النوايا الحسنة، وخاصة تلك التي تشارك في عمليات الإغاثة في اليمن من أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية قد يكون ذا عواقب غير مقصودة على كل من عملية السلام والأوضاع الإنسانية.

وقالت الحكومة ”مع ذلك، فإن التدخل المستمر والسافر للحوثيين هو الذي أعاق جهود الإغاثة الإنسانية وينبغي النظر إلى هذا التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية على أنه أداة فعالة لوقف سلوكهم المشين والذي يؤثر سلبا على سير العمليات الإغاثية والإنسانية ودفعهم إلى وقف نهب المساعدات والتخلي عن أوهامهم في التفوق والاختصاص بالحق الإلهي في حكم اليمن وإجبارهم على السعي بصدق لتحقيق سلام شامل ومستدام“.