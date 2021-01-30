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عيدروس الزبيدي يزور موسكو على رأس و...
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عيدروس الزبيدي يزور موسكو على رأس وفد من الانتقالي الجنوبي

يبدأ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، اليوم، زيارة إلى موسكو على رأس وفد من المجلس. وقالت مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز" إن الوفد سيغادر خلال

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المصدر: عدن- إرم نيوز

يبدأ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، اليوم، زيارة إلى موسكو على رأس وفد من المجلس.

وقالت مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“ إن الوفد سيغادر خلال الساعات القادمة، أبوظبي، صوب العاصمة الروسية موسكو.

 

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وأضافت المصادر أن الوفد سيلتقي مسؤولين روس لإطلاعهم على آخر مستجدات تنفيذ اتفاق الرياض ومستجدات الأوضاع في جنوب اليمن.

وهذه الزيارة ليست الأولى التي يجريها الزبيدي إلى موسكو، إذ سبقتها عدة زيارات التقى خلالها مسؤولين روس، وكذلك أعضاء بمجلس الدوما، وبحث خلالها جملة من القضايا على رأسها قضية الجنوب وتطبيق اتفاق الرياض، إضافة إلى بحث قضايا ذات العلاقة باستقرار الوضع في المنطقة، وإمكانية التعاون المشترك في مجمل القضايا الأخرى.

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وتأتي الزيارة في ظل اتهام الانتقالي الجنوبي، للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بمحاولة تعطيل اتفاق الرياض بعد دفعة تعيينات أقرها في منتصف الشهر الجاري، رأى المجلس الانتقالي بأنها قرارات ”أحادية الجانب وشكّلت خروجًا صارخًا وانقلابًا خطيرًا على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق“.

وأعلن المجلس في بيان أصدره بهذا الشأن، أنه ”لن يتعاطى“ مع التعيينات الجديدة للرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكدا أنه سيتخذ ”خطوات مناسبة“ إزاء تلك التعيينات في حال ”عدم معالجتها“.

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وأكد البيان أن المجلس ”سيتخذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق“.

وجدد البيان ”تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي باستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض كافة“، داعيا ”رعاة الاتفاق إلى استكمال عملية التنفيذ“.

 

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