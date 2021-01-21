اليمن.. مسلحون يغتالون جنديا تابعا للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة

اغتال مسلحون يشتبه بصلتهم بتنظيم القاعدة، اليوم الخميس، أحد جنود قوات ”النخبة الشبوانية“ الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بمديرية ميفعة جنوب شرق محافظة شبوة.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“: إن مسلحين يشتبه بصلتهم بتنظيم القاعدة أطلقوا وابلاً من الرصاص على الجندي في قوات النخبة الشبوانية، ”زكريا العاقل“، الذي كان يرتدي زيًا مدنيًا، وسط سوق مدينة ”جول الريدة“ بمديرية ميفعة، وأردوه قتيًلا على الفور، قبل أن يتمكنوا من الفرار.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاغتيال وقعت قرب دوريات أمنية، دون أن تحرك ساكنًا، في حين قدمت دوريات أخرى بعد مرور نحو نصف ساعة على العملية، بينما قام المواطنون بنقل المجني عليه إلى أحد مستشفيات المدينة.

وقال عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي سالم العولقي، في تغريدة على موقع ”تويتر“: إن ”اغتيال تنظيم القاعدة للجندي في النخبة الشبوانية زكريا باعوضه جريمة جديدة تشترك فيها السلطة الإخوانية وقيادات الميليشيات الأمنية والعسكرية، وكل من ساهم في إعادة القاعدة وتوطينها في شبوة لهذا الغرض، وتورط في دماء نخبتها وقبائلها بالقتل والاغتيال والملاحقات والتعذيب، ولا شك سيدفع الثمن“.