رئيس الوزراء اليمني: لدينا آليات لضمان وصول المساعدات عقب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

أعلن رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اليوم الجمعة، أن حكومته ”وضعت آليات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، عقب تصنيف الولايات المتحدة ميليشيات الحوثيين منظمة إرهابية“.

وقال عبد الملك إن“القرار لا يؤثر على المواطنين، بل يستهدف ميليشيات الحوثيين“.

وجاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عُقد، اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نظمه برنامج ”اليمن في الإعلام الدولي“ التابع لمركز صنعاء للدراسات.

وكشف رئيس الوزراء اليمني، عن تشكيل لجنة تضم عدة قطاعات“لبحث أي أثر محتمل على وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، وتقليل كلفة وصول البضائع إلى السكان، وتوظيف الموارد المتاحة للتجار باستخدام الوديعة المالية السعودية“.

واتهم الحوثيين بالوقوف خلف“انهيار الوضع الإنساني في اليمن“.

وقال:“بدأت مظاهر المجاعة في مناطق سيطرتهم، وعمدوا مؤخرًا إلى تهديد المؤسسات المالية الاقتصادية لينهار القطاع المصرفي والمالي، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الأزمة الإنسانية.

وأوضح:“لا يجب أن نرضخ لابتزاز الحوثيين حول مسألة المساعدات، حيث كانت الجماعة قد استولت عليها ومنعت إيصالها لمستحقيها، والرضوخ للحوثيين يعطي رسالة سلبية، ويشجعهم على استخدام اليمنيين رهائن“.

وأكد معين أن حكومته أبدت مرونة كبيرة لفتح ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وأشار إلى أن قرار إيقاف الحكومة للعمليات العسكرية الساعية إلى استعادة السيطرة على مدينة الحديدة، وموافقتها على اتفاق ستوكهولم كان فاشلًا، بعد أن رفض الحوثيون إعادة الانتشار، وتوريد موارد ميناء المدينة إلى حساب خاص لرواتب الموظفين في البنك المركزي.

ولفت إلى أن أي سلام في اليمن لا بد أن يكون وفق مسار يشمل: المصالحات، والعدالة الانتقالية، ونزع السلاح.