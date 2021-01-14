ميليشيات الحوثي: لن ننسحب من محادثات السلام رغم قرار واشنطن

قال كبير المفاوضين في جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الخميس، إن الحركة لن تنسحب من محادثات السلام مع الأمم المتحدة والسعودية، رغم قرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة المتحالفة مع إيران منظمة إرهابية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الإدراج في القائمة السوداء الذي يستوجب فرض عقوبات على الجماعة وثلاثة من قادتها، سيدخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير كانون الثاني في نهاية ولاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال محمد عبد السلام، اليوم الخميس: ”هذه (المفاوضات) لا علاقة لها بالقرار الذي لن يحد من تحركاتنا ومن علاقاتنا الدولية“، مضيفًا أن ذلك ينطبق على جهود الأمم المتحدة ومحادثات وقف إطلاق النار الجارية مع السعودية.

وأضاف عبد السلام، الذي يشغل أيضًا منصب المتحدث باسم الحوثيين: ”لن نوقف مجهوداتنا للوصول إلى السلام في اليمن؛ لأن هذه مسؤوليتنا أن نتفاوض لإنهاء الحرب والحصار المفروض علينا“.

وكان ثلاثة مسؤولين كبار بالأمم المتحدة دعوا الولايات المتحدة، في وقت سابق اليوم الخميس، إلى التراجع عن القرار، محذرين من أنه سيدفع اليمن إلى مجاعة واسعة النطاق وسيعرقل جهود السلام.

وفي إفادة إلى مجلس الأمن، قال مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الذي يقود الجهود لإعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ ديسمبر كانون الأول 2018: إن القرار الأمريكي قد يعود بتأثير سلبي على مساعي جمع أطراف الصراع، وينبغي التراجع عنه لدواعٍ إنسانية.

وحذرت الأمم المتحدة من أن إدراج الحوثيين بالقائمة السوداء في وقت يسيطرون فيه على معظم المناطق السكانية في اليمن، قد يدفع البلاد إلى مجاعة لم يرَ العالم مثلها منذ عقود.

وقال عبد السلام : ”القرار ليس له أي أثر سياسي أو عسكري، فقط على الجانب الإنساني الذي سيزداد مع الحصار المفروض على اليمن“.

وقال عبد السلام: إن أي اتفاق على وقف إطلاق النار بأنحاء اليمن ينبغي أن يشمل ”معالجة الوضع الإنساني“، مما يسمح بواردات الوقود وإعادة فتح المطارات والموانئ، و“فتح المجال لمفاوضات سياسية“.