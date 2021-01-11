ترحيب خليجي بقرار أمريكا تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"

رحبت الإمارات والبحرين بقرار الولايات المتحدة القاضي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، على حسابه بـ ”تويتر“: ”نرحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب“.

واعتبر قرقاش في ذات التغريدة أن ”انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى، وأدى إلى التدهور المأساوي للوضع الإنساني في اليمن الشقيق“.

وقالت الخارجية البحرينية إن القرار الأمريكي ”خطوة ضرورية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها ضد الشعب اليمني الشقيق، ومواجهة إصرارها المستمر على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذًا لأجندة النظام الإيراني الذي يدعمها“.

ورحبت السعودية، في وقت سابق، بالقرار الأمريكي، معتبرةً أن قرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي ”منظمة إرهابية“ سيجبر قادة الجماعة، المدعومة من إيران، على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية.