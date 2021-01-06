حصار وقصف وتفجير منزلين.. مجزرة حوثية في "الحيمة" توقع 6 قتلى

قتل 6 مدنيين يمنيين، بينهم طفل وامرأتان، وأصيب 7 آخرون، معظمهم من النساء، الأربعاء، إثر قصف شنته مليشيات الحوثيين على منازل المواطنين، في إحدى مناطق محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصادر قولها، إن مليشيات الحوثيين شنت قصفا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، على منطقة ”الحيمة“، بمديرية التعزية شرقي محافظة تعز، بعد حصارها بآليات عسكرية متعددة.

وأكدت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، أن مليشيات الحوثيين دفعت بنحو 20 عربة عسكرية، بينها مدرعات ودبابة، إلى منطقة ”الحيمة“، وفرضت حصارًا عليها، قبل مداهمتها لأكثر من 15 منزلًا من منازل المواطنين، بدعوى البحث عن مطلوبين، وقامت بتفجير اثنين من المنازل.

وأشارت المصادر إلى أن أهالي منطقة ”الحيمة“ شرقي تعز، اضطروا إلى الاشتباك مع مسلحي الحوثيين الذين أقدموا على تفجير المنزلين، لتشن القوة العسكرية التابعة للحوثيين، قصفا عنيفا بمختلف الأسلحة على منازل المواطنين، بعد انسحابها من المنطقة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.