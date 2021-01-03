"الانتقالي" يدعو الحكومة اليمنية لوقف ممارسات الميليشيات في شبوة

دعت رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن، اليوم الأحد، رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك إلى التوجيه بوقف ما وصفت بـ“انتهاكات الميليشيات“ في محافظة شبوة.

وقال المجلس في بيان عقب اجتماع لرئاسته: ”على رئيس الحكومة التوجيه بوقف الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات العسكرية والأمنية في محافظة شبوة ضد قيادات الانتقالي وكل من يخالفها الرأي من أبناء المحافظة وقبائلها“.

وأضاف أن ”الميليشيات تواصل استحداث النقاط العسكرية المدججة بمختلف أنواع الأسلحة، وتنفيذ الحملات على القرى ومداهمة مرافق العمل والمنازل للقيام بأعمال الاعتقال والمطاردة والاختطافات غير القانونية والإخفاء في المواقع المجهولة، في تحدٍ واضح وعرقلة متعمدة لإفشال اتفاق الرياض”.

وطالب المجلس رئيس الحكومة أيضا ”بتوجيه المعنيين للإفراج بسرعة عن كل المختطفين والموقوفين والالتزام، والتشديد على ضرورة العمل وفقا للقوانين والنظم النافذة“.

من جهة أخرى دعا المجلس التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، لتأمين أجواء عدن‎، بعد هجوم صاروخي استهدف المطار وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والإصابات، مشيرا إلى ضرورة مشاركة المجتمع الدولي في التحقيق بالحادث ”لكشف الجهة الداعمة لتنفيذه وأدواتها الإرهابية المنفذة له“.