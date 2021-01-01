مدير مطار عدن يكشف لـ"إرم نيوز" حجم الأضرار وموعد استئناف العمل‎

كشف مدير عام مطار عدن الدولي جنوب اليمن، عبدالرقيب العمري عن حجم الأضرار المادية التي لحقت بالمطار جراء القصف الصاروخي الذي استهدف صالاته ومدرجه لحظة وصول حكومة المناصفة الجديدة ظهر الأربعاء الماضي.

وقال العمري في تصريح لـ“إرم نيوز“ ”تضررت أجزاء واسعة من مباني المطار بسبب ذلك الاعتداء الإرهابي، حيث تدمرت قاعة كبار الضيوف كليا وهي صالة الدرجة الأولى وتسمى بصالة الزعفران، وجزء من صالة الوصول والمغادرة، فضلا عن دمار شامل لكافة التجهيزات والديكورات والبنية الفنية لتلك المباني“.

وعن الأضرار البشرية، أوضح العمري: ”فقدنا 14 شهيدا حتى يوم الجمعة من مدنيين وعسكريين من موظفي المطار، فضلا عن أكثر من 27 مصاب معظمهم إصاباتهم خطيرة ولا زالوا يتلقون العلاج“.

وحول إعادة تأهيل المطار واستئناف العمل فيه، أوضح العمري:“نحن نعمل بوتيرة عالية والتجهيزات والترميمات تجري على قدم وساق، حيث بدأنا بأعمال الترميمات وإعادة تأهيل المباني المدمرة منذ فجر الخميس الماضي بناء على توجيهات وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني ومحافظ عدن، عقب قرار من رئيس الوزراء“.

وأضاف ”سنعيد عمل المطار وحركة الملاحة خلال 48 الساعة القادمة، قطعنا شوطا كبيرا وسنقوم بباقي التجهيزات الفنية خلال الساعات القادمة“.

وكان مطار عدن الدولي تعرض لاستهداف بثلاثة صواريخ يوم الأربعاء الماضي لحظة وصول أعضاء حكومة المناصفة اليمنية الجديدة على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من الرياض، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 140 شخصا بينهم مدنيون وقيادات أمنية وعسكرية وإعلاميون.