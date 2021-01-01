قتلى وجرحى في قصف حوثي على صالة أفراح في الحديدة

قتل أكثر من 15 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، في قصف حوثي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، على صالة أفراح في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال الموقع الرسمي لألوية العمالقة في الساحل الغربي: إن ”الميليشيا الحوثية أطلقت قذيفة من جهة حديقة (حديدة لاند) شرق المحافظة، وسقطت في صالة أفراح تدعى (المنصور) في شارع المطار، أسفرت عن مقتل 5 نساء على الأقل، وإصابة سبع أخريات بينهن أطفال“.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر محلية أن عدد القتلى والجرحى أكثر من ذلك، ولا توجد حصيلة رسمية حتى الآن.

وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف لا تزال تُسمع أصواتها في محيط الموقع، بينما ميليشيا الحوثيين طوقوا المكان، خاصة وأن موقع الصالة يقع في مناطق سيطرة الميليشيا.